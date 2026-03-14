Najskuplja u istoriji: Gitara Dejvida Gilmora prodata za nevjerovatnih 14,6 miliona dolara

Gitara koju je svirao Dejvid Gilmor na šest albuma benda "Pink Flojd" prodata je za rekordnih 14,6 miliona dolara na aukciji kod Kristija, što je najveća cijena ikada plaćena za ovaj instrument, saopšteno je iz aukcijske kuće, prenio je danas BBC.

Izvor: Jules Annan / Avalon / Profimedia

Gilmor je svirao gitaru marke "Fender stratokaster" iz 1969. godine na svim albumima britanske grupe od 1970. do 1983, uključujući "Tamnu stranu mjeseca", "Volio bih da si tu" i "Zid".

Gitara je prodata neimenovanom kupcu nakon 21 minuta licitiranja u okviru aukcije rok suvenira koja je održana u četvrtak u Njujorku.

Aukcijska kuća je procijenila da će gitara dostići cijenu između dva i četiri miliona dolara, navedeno je na njihovom sajtu.

Izvor: Erik Pendzich / Alamy / Profimedia

Na aukciji uživo bili su predstavljeni predmeti iz kolekcije američkog milijardera i biznismena Džima Irseja, koji je preminuo 2025. godine.

Gilmorova gitara nadmašila je prethodnog rekordera, retro akustično-električnu gitaru "Martin D-18E" iz 1959. godine koju je svirao Kurt Kobejn tokom legendarnog nastupa grupe "Nirvana" na MTV-u 1993. godine, samo pet mjeseci prije nego što je umro, prenio je Tanjug.

Ona je prodata za šest miliona dolara 2020. godine.

Na aukciji u četvrtak prodata je još jedna gitara Kurta Kobejna, koju je svirao u muzičkom spotu za pjesmu "Smells lajk tin spirit", i to po cijeni od 6,9 miliona dolara.

Na aukciji kod Kristija takođe je prodat klavir u vlasništvu Džona Lenona iz "Bitlsa", i to za 3,2 miliona dolara, što se smatra najvećom cijenom ikada plaćenom za neki predmet koji je pripadao ovoj grupi.

(Srna)