logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zlatnik star više od 400 godina srušio sve rekorde: Kolekcionari se otimali za najskuplji novčić u Evropi

Zlatnik star više od 400 godina srušio sve rekorde: Kolekcionari se otimali za najskuplji novčić u Evropi

Autor Nikolina Damjanić Izvor Eupravozato
0

Prodat je za sumanutu cifru.

Zlatnik španskog kralja Filipa Izvor: Shuterrstock

Veliki zlatnik iskovan 1609. godine za španskog kralja Filipa III oborio je rekorde i postao najvredniji novčić u Evropi na prodaji održanoj u Švajcarskoj.

Jedinstveni komad težak 339 grama prodat je za 2.817.500 švajcarskih franaka (oko tri miliona evra). Imao je početnu cijenu od 2 miliona švajcarskih franaka, saopštila je aukcijska kuća Numismatica Genevensis SA sa sedištem u Ženevi, potvrđujući da je oboren evropski rekord za najvredniji novčić.

"Centen", zlatnik vredan 100 nekadašnjih španskih eskuda, napravljen je u Segoviji u centralnoj Španiji, od zlata koje su španski osvajači doneli iz tadašnjih američkih kolonija, poznatih kao "Novi svijet".

Napravljen je kao demonstracija kraljevskog bogatstva i moći, vredan koliko i više godina prosečne plate, i predstavlja najveći takav komad u modernoj evropskoj istoriji, istakao je osnivač aukcijske kuće Alen Baron.

Novčić je bio izgubljen nekoliko vijekova, da bi se oko 1950. pojavio u Sjedinjenim Državama, gde ga je otkupio jedan kolekcionar iz Njujorka, a zatim ga desetak godina kasnije prodao kupcu iz Španije. Kasnije je ponovo završio na aukciji i otišao u ruke drugog kolekcionara, čiji identitet nije poznat.

"To je zaista bio kraljevski poklon, dar za druge kraljeve ili kraljice. Sledeći vlasnik će na neki način imati mogućnost da bude ravan kralju, jer je kralj taj koji ga je poklonio drugom kralju", rekao je Baron.

Bilo je interesovanja kupaca iz SAD, Evrope i sa Bliskog istoka koji su tražili "trofejni primerak", kao i institucionalnih kupaca, saopštila je aukcijska kuća.

Prethodni rekord za evropski novčić držao je zlatnik od 100 dukata koji je nekada pripadao Habzburškom vladaru Ferdinandu III, a koji je prodat za 1,95 miliona švajcarskih franaka (oko dva miliona evra), rekao je direktor Numismatica Genevensis SA, Frenk Baldaci.

(EUpravo zato)

Možda će vas zanimati

Tagovi

aukcija zlatnik

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA