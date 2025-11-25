Zlatnik star više od 400 godina srušio sve rekorde: Kolekcionari se otimali za najskuplji novčić u Evropi

Prodat je za sumanutu cifru.

Izvor: Shuterrstock

Veliki zlatnik iskovan 1609. godine za španskog kralja Filipa III oborio je rekorde i postao najvredniji novčić u Evropi na prodaji održanoj u Švajcarskoj.

Jedinstveni komad težak 339 grama prodat je za 2.817.500 švajcarskih franaka (oko tri miliona evra). Imao je početnu cijenu od 2 miliona švajcarskih franaka, saopštila je aukcijska kuća Numismatica Genevensis SA sa sedištem u Ženevi, potvrđujući da je oboren evropski rekord za najvredniji novčić.

"Centen", zlatnik vredan 100 nekadašnjih španskih eskuda, napravljen je u Segoviji u centralnoj Španiji, od zlata koje su španski osvajači doneli iz tadašnjih američkih kolonija, poznatih kao "Novi svijet".

Napravljen je kao demonstracija kraljevskog bogatstva i moći, vredan koliko i više godina prosečne plate, i predstavlja najveći takav komad u modernoj evropskoj istoriji, istakao je osnivač aukcijske kuće Alen Baron.

Novčić je bio izgubljen nekoliko vijekova, da bi se oko 1950. pojavio u Sjedinjenim Državama, gde ga je otkupio jedan kolekcionar iz Njujorka, a zatim ga desetak godina kasnije prodao kupcu iz Španije. Kasnije je ponovo završio na aukciji i otišao u ruke drugog kolekcionara, čiji identitet nije poznat.

"To je zaista bio kraljevski poklon, dar za druge kraljeve ili kraljice. Sledeći vlasnik će na neki način imati mogućnost da bude ravan kralju, jer je kralj taj koji ga je poklonio drugom kralju", rekao je Baron.

Bilo je interesovanja kupaca iz SAD, Evrope i sa Bliskog istoka koji su tražili "trofejni primerak", kao i institucionalnih kupaca, saopštila je aukcijska kuća.

Prethodni rekord za evropski novčić držao je zlatnik od 100 dukata koji je nekada pripadao Habzburškom vladaru Ferdinandu III, a koji je prodat za 1,95 miliona švajcarskih franaka (oko dva miliona evra), rekao je direktor Numismatica Genevensis SA, Frenk Baldaci.

(EUpravo zato)