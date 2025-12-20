Sočna i puna cimeta: Recept za domaću bundevaru

Isprobajte recept za domaću bundevaru koja se zbog jednog sastojka izdvaja od svih drugih. Sočna je i puna cimeta.

Bundevara je omiljena poslastica u ovo doba godine jer je jednostavna za pripremu, posna i veoma pristupačna. Topli začini, cimet i prstohvat mljevenog karanfilića, daju piti prazničnu aromu, a upravo karanfilić izdvaja ovaj recept od drugih.

Priprema je brza i laka, dok je jedini zahtjevniji dio rendanje svježe bundeve, ukoliko nije kupljena već narendana.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: pita / poslastica

Porcije/Količina: 8–10 porcija

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme pečenja: 45–50 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 h 10 minuta

Težina: srednje lako

Sastojci:

500 g kora za pitu

600 g rendane bundeve

200 g šećera

1 kesica vanilin šećera

1 kašičica cimeta

prstohvat mljevenog karanfilića

70 ml ulja

100 ml vode

Priprema:

1. korak: Priprema fila

U većoj činiji pomiješajte narendanu bundevu, šećer, vanilin šećer, cimet i prstohvat karanfilića. Ostavite da odstoji 5-10 minuta i da pusti malo soka.

2. korak: Priprema kora

U manjoj posudi pomiješajte vodu i ulje. Svaku koru premažite tankim slojem mješavine vode i ulja kako bi pita bila sočna iznutra, a hrskava spolja.

Dodatni savet: Za još bogatiji ukus, u fil možete dodati malo orašastih plodova, poput oraha ili lešnika, koji se slažu sa bundevom i začinima.

3. korak: Slaganje pite

Na radnu površinu stavite jednu koru, premažite je filom od bundeve, zatim poklopite drugom korom. Postupak ponavljajte dok ne iskoristite sve kore i fil. Možete ih slojevito slagati ili uvijati u rolat, prema želji.

4. korak: Pečenje

Pitu prebacite u podmazan pleh i premažite ostatkom mješavine vode i ulja. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 45–50 minuta, dok kore ne dobiju zlatno-smeđu boju.

5. korak: Serviranje

Ohladite pitu 10–15 minuta prije sječenja. Po želji pospite šećerom u prahu ili dodatnim cimetom za aromu.

