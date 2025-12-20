Sočna i puna cimeta: Recept za domaću bundevaru

Isprobajte recept za domaću bundevaru koja se zbog jednog sastojka izdvaja od svih drugih. Sočna je i puna cimeta.
Bundevara je omiljena poslastica u ovo doba godine jer je jednostavna za pripremu, posna i veoma pristupačna. Topli začini, cimet i prstohvat mljevenog karanfilića, daju piti prazničnu aromu, a upravo karanfilić izdvaja ovaj recept od drugih.
Priprema je brza i laka, dok je jedini zahtjevniji dio rendanje svježe bundeve, ukoliko nije kupljena već narendana.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: pita / poslastica
Porcije/Količina: 8–10 porcija
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Vrijeme pečenja: 45–50 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 h 10 minuta
Težina: srednje lako
Sastojci:
- 500 g kora za pitu
- 600 g rendane bundeve
- 200 g šećera
- 1 kesica vanilin šećera
- 1 kašičica cimeta
- prstohvat mljevenog karanfilića
- 70 ml ulja
- 100 ml vode
Priprema:
1. korak: Priprema fila
U većoj činiji pomiješajte narendanu bundevu, šećer, vanilin šećer, cimet i prstohvat karanfilića. Ostavite da odstoji 5-10 minuta i da pusti malo soka.
2. korak: Priprema kora
U manjoj posudi pomiješajte vodu i ulje. Svaku koru premažite tankim slojem mješavine vode i ulja kako bi pita bila sočna iznutra, a hrskava spolja.
Za još bogatiji ukus, u fil možete dodati malo orašastih plodova, poput oraha ili lešnika, koji se slažu sa bundevom i začinima.
3. korak: Slaganje pite
Na radnu površinu stavite jednu koru, premažite je filom od bundeve, zatim poklopite drugom korom. Postupak ponavljajte dok ne iskoristite sve kore i fil. Možete ih slojevito slagati ili uvijati u rolat, prema želji.
4. korak: Pečenje
Pitu prebacite u podmazan pleh i premažite ostatkom mješavine vode i ulja. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 45–50 minuta, dok kore ne dobiju zlatno-smeđu boju.
5. korak: Serviranje
Ohladite pitu 10–15 minuta prije sječenja. Po želji pospite šećerom u prahu ili dodatnim cimetom za aromu.
