Ako se budite između 1 i 3 ujutro, telo šalje signal za uzbunu: Jedan organ tada radi najviše

Ako se često budite između 1 i 3 sata ujutro, tijelo možda šalje signal da je jetra preopterećena. Saznajte zašto se to dešava i kako da poboljšate san.

Buđenje između 1 i 3 sata ujutro može biti povezano sa radom jetre.

U tom periodu organizam intenzivno detoksikuje krv i reguliše nivo šećera.

Loša ishrana, stres i alkohol mogu opteretiti jetru i poremetiti san.

Iako su povremeni prekidi sna normalni, ako se redovno budite između 1 i 3 sata ujutro, to možda nije slučajnost. Vaše tijelo, a posebno jedan vitalni organ, možda pokušava da vam pošalje važnu poruku.

Misterija buđenja između 1 i 3 sata ujutro

Prema tradicionalnoj kineskoj medicini, ljudsko tijelo funkcioniše prema preciznom unutrašnjem "satu organa", gdje vitalna energija, poznata kao Qi, dostiže vrhunac u različitim organima tokom 24-časovnog ciklusa.

Period između 1 i 3 sata ujutro povezuje se sa jetrom. To je vrijeme kada ovaj organ obavlja svoje najvažnije funkcije. Redovno buđenje u tom periodu može biti znak da je jetra preopterećena ili da postoji energetska blokada koja ometa njen rad.

Ova drevna teorija sve više dobija pažnju i u modernoj medicini, jer se upravo u ovom periodu odvijaju važni procesi detoksikacije organizma.

Jetra – neumorni noćni radnik

Dok spavamo, jetra radi punom snagom. Njena "noćna smjena" uključuje:

čišćenje krvi

razgradnju toksina

metabolizam hormona

regeneraciju oštećenog tkiva

Kada je jetra opterećena zbog loše ishrane, alkohola, stresa ili lekova, ovaj proces postaje znatno teži.

Tada tijelo može reagovati oslobađanjem hormona stresa poput kortizola i adrenalina, koji povećavaju budnost i naglo prekidaju san. Zbog toga se mnogi ljudi bude upravo u trenutku kada bi proces detoksikacije trebalo da bude najintenzivniji.

Bolovi u stomaku zbog jetre

Pad šećera u krvi tokom noći

Jetra ima ključnu ulogu u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi tokom spavanja. Ona skladišti glukozu i oslobađa je po potrebi kako bi tijelo imalo energiju za osnovne funkcije dok spavamo.

Ako je funkcija jetre narušena, može doći do naglog pada šećera u krvi oko tri sata ujutro.

Mozak takvu situaciju doživljava kao potencijalnu opasnost i pokreće mehanizam preživljavanja. Telo tada oslobađa hormone stresa, koji nas naglo bude kako bismo, u teoriji, potražili hranu i obnovili energiju.

Ovaj metabolički proces jedan je od najčešćih fizioloških uzroka noćnog buđenja.

Emocije takođe mogu igrati veliku ulogu

Prema tradicionalnoj kineskoj medicini, jetra je povezana sa emocijama poput besa, frustracije i ogorčenosti.

Potisnute ili neriješene emocije mogu poremetiti protok energije u tijelu i dodatno opteretiti jetru. Ako tokom dana osjećate visok nivo stresa ili potiskujete emocije, one se mogu manifestovati upravo noću – u periodu kada je jetra najaktivnija.

Zato se buđenje u ovom periodu ponekad smatra psihosomatskim signalom da je vrijeme da se pozabavite stresom i emocionalnim opterećenjem.

Kako da pomognete jetri i poboljšate san

Postoji nekoliko jednostavnih koraka koji mogu pomoći boljem radu jetre i kvalitetnijem snu. Prvo je važno prilagoditi ishranu. Izbegavajte teške, masne i pržene obroke, kao i veće količine šećera, naročito u večernjim satima.

Posljednji obrok trebalo bi da bude dva do tri sata prije spavanja.

U ishranu uključite zeleno lisnato povrće poput rukole i radiča, kao i povrće iz porodice kupusnjača, kao što su brokoli i karfiol, jer podstiču rad jetre i proces detoksikacije, piše 24sata.hr

Takođe je važno piti dovoljno vode tokom dana, jer dobra hidratacija olakšava rad jetre. Alkohol je jedan od najvećih neprijatelja ovog organa, pa njegovo izbjegavanje – posebno u večernjim satima – može značajno poboljšati kvalitet sna.

Stručnjaci savjetuju i da pokušate da razvijete pravilan ritam spavanja, odnosno da odlazite u krevet oko 22 ili 23 sata, kako bi tijelo bilo u dubokoj fazi sna kada jetra započne svoj najintenzivniji rad.