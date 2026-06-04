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5 najprljavijih mjesta u spavaćoj sobi: Mogu izazvati alergije i nesanice, a rijetko ko ih redovno čisti

5 najprljavijih mjesta u spavaćoj sobi: Mogu izazvati alergije i nesanice, a rijetko ko ih redovno čisti

Autor Haris Krhalić Izvor Lepa i srećna
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Stručnjaci upozoravaju da se u spavaćoj sobi kriju mjesta puna bakterija, grinja i buđi. Otkrijte kojih 5 stvari treba redovno čistiti kako biste izbjegli alergije i poboljšali san.

Skrivena legla bakterija u spavaćoj sobi Izvor: Shutterstock

  • Dušek je jedno od najvećih legla grinja.
  • Daljinski upravljači i prekidači puni su bakterija.
  • Ćebad i navlake treba prati mnogo češće.

Mnogi veruju da je spavaća soba dovoljno čista ako je krevet namješten i nema vidljive prašine, ali stručnjaci upozoravaju da se upravo u ovoj prostoriji kriju mjesta puna bakterija, grinja i buđi koja često ostaju zanemarena tokom čišćenja.

Pošto u spavaćoj sobi provodimo veliki dio dana, važno je redovno održavati higijenu svih površina, naročito tokom hladnijih mjeseci kada se prostorije slabije provjetravaju. U suprotnom, mogu se javiti problemi sa snom, kijanje, iritacije i alergijske reakcije.

Dušek

Dušeci su idealno mjesto za razvoj grinja jer upijaju vlagu, znoj i mrtve ćelije kože. Vremenom se u njima nakuplja velika količina nečistoća koja može izazvati alergije i otežano disanje.

Preporučuje se da dušek redovno usisavate, provjetravate i povremeno osvježite blagim rastvorom sirćeta uz nekoliko kapi eteričnog ulja lavande ili čajevca.

Prekidači, kablovi i daljinski upravljači

Ove predmete svakodnevno dodirujemo, ali ih rijetko čistimo. Na njima se brzo skupljaju bakterije i prašina koje se lako prenose rukama.

Dovoljno je da ih jednom nedjeljno prebrišete dezinfekcionom maramicom ili mekanom krpom sa blagim sredstvom za čišćenje.

Kablovi
Izvor: Shutterstock

Uzglavlja kreveta

Tapacirana i drvena uzglavlja često skupljaju vlagu i prašinu, posebno ako sjedite u krevetu sa mokrom kosom ili u slabo provetrenoj prostoriji.

Tkanine treba redovno usisavati, dok se tvrde površine mogu čistiti vlažnom krpom kako bi se spriječilo stvaranje buđi i neprijatnih mirisa.

Ćebad i prekrivači

Tokom hladnih dana dodatna ćebad i prekrivači su neizostavna, ali mnogi ih peru mnogo rjeđe nego posteljinu. Pošto su stalno u kontaktu sa licem i tijelom, brzo postaju leglo prašine, znoja i alergena.

Stručnjaci savjetuju da se peru najmanje jednom nedjeljno zajedno sa čaršavima i jastučnicama.

Ukrasno ćebe
Izvor: Shutterstock

Navlake za termofore

Mekane navlake od pliša, flisa ili vune lako upijaju vlagu, ulja sa kože i znoj, što pogoduje razvoju bakterija i buđi.

Najbolje je da ih redovno perete u mašini na blagom programu kako bi ostale higijenski čiste i bez neprijatnih mirisa, piše Grand.

Iako djeluju bezazleno, ova mesta mogu značajno uticati na kvalitet sna i zdravlje, pa je redovno čišćenje spavaće sobe važnije nego što mnogi misle.

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SAVET ZA BRISANJE PRAŠINE
Izvor: tiktok/clean.with.jie
Izvor: tiktok/clean.with.jie

Tagovi

spavaća soba krevet dušek bakterije grinje

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