Izmjerite visinu koljena i riješite se bolova u leđima: Trik za pronalaženje idealnog kreveta koji malo ko zna

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
Saznajte kako da odredite idealnu visinu kreveta i zašto ona utiče na bolove u leđima i kvalitet sna. Jednostavan trik sa visinom koljena može napraviti veliku razliku.

Kako izabrati idealan krevet Izvor: Shutterstock
  • Visina kreveta utiče na udobnost, držanje tijela i kvalitet sna.
  • Prenizak ili previsok krevet može izazvati bol i nelagodnost.
  • Visina koljena je jednostavan trik za određivanje idealne visine.

Prilikom uređenja spavaće sobe, mnogi obraćaju pažnju na boje, stil i raspored, ali jedan važan detalj često ostane zapostavljen - visina kreveta. Ipak, upravo ovaj faktor može imati veliki uticaj na udobnost, držanje tijela i kvalitet sna.

Ako ste u fazi kupovine novog kreveta ili razmišljate o promjeni, vjerovatno se pitate koja je zapravo idealna visina i kako je odrediti. Stručnjaci imaju jasan savjet koji može pomoći da pronađete pravu mjeru za sebe.

Postoji li idealna visina kreveta?

Ne postoji univerzalna visina koja odgovara svima, ali postoje smjernice koje pomažu da se pronađe optimalna mjera za svaku osobu.

Razlika je posebno vidljiva između djece i odraslih:

  • Djeci više odgovaraju niži kreveti jer su bezbjedniji i lakši za korišćenje.
  • Odraslima su potrebni viši i kvalitetniji dušeci koji pružaju bolju podršku tijelu.

Prema stručnjacima, idealna kombinacija za odrasle je:

  • dušek debljine oko 30–35 cm
  • podloga visine 12–20 cm

Zajedno, to daje ukupnu visinu kreveta od približno 43 do 55 cm - što se smatra optimalnim za većinu ljudi.

Kako visina kreveta utiče na san?

Sam krevet ne utiče direktno na kvalitet sna, ali raspored koji stvara njegovu visinu itekako može. Iako će pravi raspored varirati od osobe do osobe, pravilno podržan dušek i temelji pomažu održavanju pravilnog poravnanja kičme i smanjuju nakupljanje pritiska tokom noći.

Na primjer, tanji dušek, koji može rezultirati nižom ukupnom visinom kreveta, može dovesti do nelagodnosti i smanjene izdržljivosti.

"Kada visina previše opadne, to često dovodi do povećane bolnosti, posebno kod težih spavača ili spavača na boku", objašnjavaju oni.

Dodatno, ako je ukupna visina kreveta previše niska, može doći do prekomjernog udubljenja ili otežanog ulaska i izlaska iz kreveta sa udobnošću. S druge strane, krevet koji je previše visok može povećati pritisak na zglobove ili otežati pravilno sjedenje, naročito kod nižih spavača, piše RealSimple.

Kako da odredite idealnu visinu za sebe?

Jedan jednostavan trik jeste mjerenje visine koljena.

Stručnjaci savjetuju sledeće:

  1. Sjedite na stolicu sa koljenima pod uglom od 90 stepeni
  2. Izmjerite udaljenost od poda do donjeg dijela butine
  3. Ta visina predstavlja dobar orijentir za ukupnu visinu kreveta

Dodatni savjeti:

  • Ako je dušek mekši, može biti malo viši jer se više utiskuje
  • Ako je dušek tvrđi, ciljajte visinu bližu vašoj idealnoj mjeri
  • Stopala treba da budu stabilno na podu dok sjedite na ivici kreveta

