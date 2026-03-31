Zašto je navlaka čuvenog jugoslovenskog jorgana imala otvor na sredini? Stari trik je bio genijalan

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
Zašto su stare navlake za jorgan imale otvor na sredini? Dijamantski rez bio je praktično i funkcionalno rješenje koje je olakšavalo svakodnevicu.

Navlaka jugoslovenskog jorgana otvor na sredini Izvor: Printskrin/ Youtube/ Мастерим Руками

  • Dijamantski rez sprečavao je pomijeranje jorgana i olakšavao namještanje
  • Bio je praktičan za pranje, sušenje i peglanje
  • Predstavljao je ekonomično i funkcionalno rješenje u domaćinstvu

Starije generacije, koje pamte onaj "socijalistički" dodatak u nazivu zemlje, dobro se sjećaju navlake za jorgan sa jednim posebnim detaljem – prepoznatljivim rezom u obliku dijamanta, tačno u sredini. Iako se danas smatra prevaziđenim dizajnom, ovaj romb igrao je važnu i vrlo praktičnu ulogu.

Danas ćete je možda naći u bakinom šifonjeru ili staroj škrinji na tavanu, gdje se, pažljivo spakovana, više čuva iz emotivnih razloga, nego zbog upotrebe. Navlaka sa romboidnim otvorom u centralnom dijelu za mnoge ima sentimentalnu vrijednost, jer budi uspomene na djetinjstvo, drage osobe i toplinu doma.

Ako danas uspijete da je pronađete u prodaji, znajte da je ovaj dizajn pravi raritet. Odavno je ustupio mjesto modelima sa bočnim ili donjim otvorima sa rajsferšlusima i dugmadima. Ipak, popularnost "dijamantskog reza" nije bila slučajna – riječ je o dobro osmišljenom i funkcionalnom rješenju.

Zašto je dijamantski rez bio tako praktičan?

Izdržljivost, praktičnost i lako održavanje bili su ključni pri izradi kućnog tekstila. Upravo je romb na sredini rješavao više problema odjednom.

Prije svega, omogućavao je sigurno prianjanje jorgana – tkanina ga je ravnomjerno obavijala i sprečavala pomijeranje i skupljanje u uglovima.

Takođe, namještanje kreveta bilo je mnogo lakše, jer nije bilo potrebe da se ruke uvlače duboko u navlaku kako bi se ispravili uglovi.

Važno je i da je proizvodnja bila jednostavna i ekonomična – spajala su se dva komada tkanine, uz otvor u sredini bez dodatnih zatvarača.

Idealno rješenje za pranje i sušenje

Ovakav dizajn bio je posebno praktičan u vrijeme kada veš mašina nije bila standard. Pranje, sušenje i peglanje bili su znatno lakši.

Navlaka se mogla lako okrenuti naopačke i ispeglati bez "skrivenih uglova", za razliku od modela sa preklopima.

Prilikom sušenja napolju, centralni otvor je omogućavao bolju cirkulaciju vazduha, pa se tkanina brže sušila.

Standardizovano rješenje u socijalizmu

U nekim zemljama, poput Sovjetskog Saveza, ovaj dizajn je bio čak i zvanično standardizovan kao najefikasnije rješenje.

Omogućavao je uštedu materijala, bržu proizvodnju i nižu cijenu, bez dodatnih elemenata poput dugmadi i rajsferšlusa.

Izvor: Creative Nina/Shutterstock

Zašto je danas nestao iz upotrebe?

Savremeno tržište stavlja akcenat na estetiku i moderne materijale. Rajsferšlusi i skriveni zatvarači djeluju urednije, posebno na tanjim tkaninama, piše Žena.

Ipak, mnogi i danas ističu da je stari dizajn bio ergonomičniji, pouzdaniji i bez komplikacija – bez problema poput zaglavljivanja rajsferšlusa, koji i te kako može da iznervira.

