logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Revolucionarno otkriće: Potres mozga uskoro bi se mogao otkriti običnim testom krvi

Revolucionarno otkriće: Potres mozga uskoro bi se mogao otkriti običnim testom krvi

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Istraživači u Australiji razvili su test krvi koji bi mogao pomoći u dijagnostikovanju potresa mozga kod ljudi starijih od 60 godina.

Novi test krvi mogao bi pomoći u dijagnostikovanju potresa mozga kod starijih osoba Izvor: Sinhyu Photographer/Shutterstock

"Studija je otkrila da su nivoi proteina poznatog kao glijalni fibrilarni kiseli protein /GFAP/ u krvnoj plazmi bili povišeni kod pacijenata starosti od 60 do 84 godine koji su pretrpjeli potres mozga", navodi se u saopštenju australijskog Univerziteta "Monaš".

Potres mozga, ili blaga traumatska povreda mozga, predstavlja sve veći problem javnog zdravlja, posebno među starijim osobama, gdje je dijagnoza komplikovana zbog simptoma starenja, kao što su gubitak pamćenja, umor, loša koncentracija i nemogućnost prisjećanja kada je povreda nastala.

Istraživači su rekli da biomarker GFAP nudi objektivnu i pouzdanu mjeru koja bi mogla poboljšati tačnost dijagnostike, a test krvi bi se eventualno mogao koristiti u bolnicama, klinikama.

Geršon Špic, viši naučni saradnik na "Monaš" školi za psihološke nauke, kaže da kognitivni problemi poput gubitka svijesti ili pamćenja mogu otežati pacijentima da se jasno sjete događaja potrebnih za dijagnozu, prenosi Sinhua.

Ljekar hitne pomoći, profesor Bisvadev Mitra u bolnici "Alfred" u Melburnu, rekao je da bi za starije pacijente koji su u riziku od pada ranije otkrivanje u hitnim službama moglo pomoći u ublažavanju rizika od naknadnih padova i poboljšanju zdravstvenog ishoda. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

mozak zdravlje istraživanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA