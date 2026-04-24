Mozak stari brže nego što mislite: Samo 6 minuta dnevno može da ga spasi od propadanja

Mislite da imate vremena do starosti da počnete da brinete o svom mozgu? Nauka kaže drugačije - sivi minuti počinju da odbrojavaju već u vašoj tridesetoj.

Mozak, baš kao i cijelo naše tijelo, neumoljivo stari. Zdravih ćelija je u njemu sve manje, dok na kraju ovaj organ ne počne da se smanjuje. To počinje da se dešava brže nego što nam se čini - već u 30. godini života. Nakon 40. godine života, posljedice već možemo jasno da osjetimo.

Ipak, nismo bespomoćni. Možemo da učinimo mozak otpornijim na proces starenja, a samim tim i na Alchajmerovu i Parkinsonovu bolest. Kako to da postignemo?

Naučnici su upravo otkrili način koji je nevjerovatno jednostavan, većini ljudi prijatan i oduzima svega šest minuta.

Ovako stari vaš mozak - posljedice se vide već posle četrdesete

Mnoge će iznenaditi činjenica da, sa neurološke tačke gledišta, mozak dostiže vrhunac svojih mogućnosti oko 20. godine. Nakon četrdesete, obično primjećujemo da pamćenje, pažnja, sposobnost učenja i koncentracija (tzv. kognitivni procesi) više nisu onakvi kakvi su bili. Šta se zapravo dešava?

Naš mozak polako gubi zdrave ćelije, a veze između njih se prekidaju.

"U izvjesnom smislu, mozak se skuplja, njegova zapremina se smanjuje, a zdrave ćelije zamjenjuju patološke. To se dešava, između ostalog, zbog taloženja štetnih materija poput holesterola ili zatvaranja sitnih krvnih sudova u mozgu", kaže neurolog dr Olga Milčarek i dodaje:

"Ove promjene ne osjećamo svakodnevno, iako su one prisutne i napreduju. Ukratko, što smo stariji, imamo manje moždanih ćelija. To je neizbježan proces starenja".

Smatra se da je 40. godina trenutak kada se proces starenja organizma ubrzava, a mi počinjemo da primjećujemo promjene. Štaviše, tempo starenja mozga često ubrzavamo sami - lošim navikama poput alkohola, pušenja i masne hrane. Na sreću, stvar radi i u suprotnom smeru - proces starenja mozga možemo da usporimo i smanjimo rizik od bolesti poput Alchajmera.

Naučnici sa Univerziteta Otaga na Novom Zelandu otkrili su novi način. Traje samo šest minuta dnevno i veoma je jednostavan. Rezultati su objavljeni prije nekoliko dana u prestižnom časopisu The Journal of Physiology.

Ključ je u proteinu važnom za pravilno funkcionisanje nervnog sistema, koji nosi naziv: BDNF (neurotrofni moždani faktor). Poznato je da on reguliše rast i opstanak nervnih ćelija, pomaže u stvaranju novih veza, učestvuje u procesima pamćenja i učenja. Vjeruje se da BDNF može da zaštiti mozak od mentalnog slabljenja povezanog sa godinama. Naučnici su istraživali kako da prirodno, bez lijekova, povećaju proizvodnju ovog proteina u mozgu, testirajući post i vježbanje.

U istraživanju je učestvovalo desetak žena i muškaraca. Naučnici su ispitivali kako na njihovu proizvodnju BDNF-a utiče:

jednodnevni post (20 sati bez hrane),

lagana vježba (90 minuta vožnje bicikla niskim intenzitetom) i

vježba visokog intenziteta (šest minuta energične vožnje bicikla).

Ispostavilo se da su najefikasniji način za povećanje BDNF-a bile kratke, ali energične vježbe. Nivo ovog proteina porastao je četiri do pet puta više nego u slučaju posta ili dugotrajne lagane aktivnosti.

Zašto su energične vježbe dobre za mozak?

Naučnici sumnjaju da uzrok leži u prebacivanju izvora energije u mozgu. Kada mozak mijenja "gorivo" kako bi zadovoljio potrebe organizma tokom velikog napora, "gorivo" postaje laktat (mliječna kiselina). Stručnjaci pretpostavljaju da to može da pokrene procese koji vode do povećanja koncentracije BDNF-a u krvi.

Iako su potrebna dalja istraživanja, ljekari naglašavaju važnu stvar - mozak vrijedi vežbati u svakom uzrastu, ali poslije 40. godine, to je ključno.

"Uz dobre treninge, proces starenja mozga može da se uspori čak za pet do sedam godina", naglašava dr Milčarek.

Pored fizičke aktivnosti, odličan način za čeličenje mozga je učenje novih vještina (npr. jezika), putovanja i isprobavanje novih iskustava.

(MONDO)