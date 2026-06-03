Zaboravite klasična ogledala: Evo kakvi oblici su novi hit za 2026.

"Melted" ogledala sa fluidnim i asimetričnim oblicima postala su jedan od vodećih trendova u dizajnu enterijera. Saznajte zašto ih dizajneri obožavaju i gdje ih postaviti za najbolji efekat.

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"Melted" ogledala sa organskim, fluidnim oblicima postala su jedan od najpoželjnijih detalja u modernim enterijerima.

Zahvaljujući mekim linijama i asimetričnim formama, unose osjećaj luksuza, topline i vizuelne dinamike.

Najveći efekat postižu u hodniku, dnevnoj sobi ili spavaćoj sobi, gdje mogu potpuno da transformišu prostor.

Ako ste nedavno prelistavali stranice luksuznih arhitektonskih magazina ili skrolovali kroz profile vodećih svjetskih dizajnera enterijera, vjerovatno ste primijetili da su oštre linije, stroga simetrija i klasični pravougaoni ramovi zvanično pase. U svijetu gdje se teži opuštenijem, ali beskrajno prefinjenom luksuzu, jedan detalj se izdvojio kao apsolutni imperativ: "melted" i fluidna ogledala.



"Melted" ogledala kao trend u dizajnu enterijera

Ovi asimetrični komadi, koji izgledaju kao kapljice vode ili čak živa koja se elegantno razlila po zidu, trenutno su najbrži i najefektniji način da svom domu date onaj prepoznatljivi, nonšalantni pariski šik.

Dizajneri enterijera ne biraju ove oblike slučajno. Sve popularniji pravac u dizajnu – neuroestetika – bavi se time kako prostor utiče na naš mozak i raspoloženje. Dokazano je da oštre ivice nesvjesno izazivaju napetost, dok organske, fluidne siluete unose mir, toplinu i mekoću u prostor.

"Melted" ogledalo razbija monotoniju ravnih zidova i četvrtastog namještaja. Djeluje kao funkcionalna umjetnost, skulptura koja u isto vrijeme proširuje prostor i privlači pogled poput skupe umjetničke slike.

Suptilni ramovi za maksimalan efekat

Da bi fluidno ogledalo zadržalo svoj skupocjeni vajb, ključ je u minimalizmu kada su u pitanju ramovi. Vodeći trendovi nalažu dvije opcije – ili da ogledalo bude bez rama, gdje se staklo sa precizno brušenim ivicama stapa direktno sa zidom, stvarajući ultramoderan, čist izgled – ili da ram bude tanak poput niti i izrađen od mat, brušenog mesinga ili tamnog srebra. Fokus ostaje na samoj formi ogledala.

Ogledalo

Izvor: Yoye Jantapoon/Shutterstock

Gdje postaviti "melted" ogledalo za najbolji efekat

Bez obzira na veličinu stana, jedno fluidno ogledalo može potpuno da transformiše atmosferu.

Umjesto klasičnog ogledala iznad cipelarnika, postavite jedno veliko "melted" ogledalo. Prvi utisak koji vaši gosti steknu biće instant glamur, piše Zadovoljna.

Takođe, jedan od omiljenih trikova djevojaka sa društvenih mreža jeste predimenzionirano, asimetrično ogledalo koje se ne kači, već se jednostavno nasloni na zid pored sofe ili fotelje. To prostoru daje onaj dašak opuštenosti i spontanosti.

A u spavaćoj sobi, postavljeno naspram izvora svjetlosti, fluidno ogledalo će omekšati sjenke i učiniti da ova prostorija izgleda svjetlije, prostranije i luksuznije.

(Lepa i srećna/Mondo)