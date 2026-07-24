Lagani rižoto s limunom, tikvicama i hrskavim bademima (Recept)

Svjež, kremast i gotov za pola sata!

Izvor: mondo/ai

Poseban "šmek" ovom rižotu daju limunova korica, hrskavi bademi i malo svježe mente ili bosiljka na kraju.

Sastojci (4 osobe)

300 g arborio riže

2 manje tikvice

1 manji crveni luk

2 čena bijelog luka

1 l toplog povrtnog temeljca

100 ml suvog bijelog vina (po želji)

40 g putera

40 g parmezana

1 limun (korica i malo soka)

50 g listića badema

Maslinovo ulje

Šaka svježe mente ili bosiljka

So i svježe mljeveni biber

Priprema

Na malo maslinovog ulja propržite sitno sjeckani crveni luk, pa dodajte bijeli luk.

Ubacite rižu i miješajte oko dva minuta dok ne postane staklasta.

Sipajte vino i sačekajte da ispari.

Dodajte toplu supu kutlaču po kutlaču, stalno miješajući. Novu količinu dodajte tek kada prethodna skoro ispari.

Nakon desetak minuta ubacite tikvice isječene na tanke polumjesece.

Dok se rižoto kuva, na suvom tiganju prepecite listiće badema do zlatne boje.

Kada je riža al dente, sklonite sa vatre pa umiješajte puter, parmezan, narendanu koricu limuna i kašičicu limunovog soka.

Na kraju dodajte sjeckanu mentu ili bosiljak, pobiberite i po potrebi dosolite.

Savjet: Prije serviranja dodajte nekoliko kapi kvalitetnog maslinovog ulja i pospite hrskavim bademima. Kontrast između kremastog rižota, svježine limuna i hrskavih badema daje jelu "restoranski" ukus, a ostaje lagano i idealno jelo za ljetni ručak ili večeru.