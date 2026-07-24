Lagani rižoto s limunom, tikvicama i hrskavim bademima (Recept)

Svjež, kremast i gotov za pola sata!
Poseban "šmek" ovom rižotu daju limunova korica, hrskavi bademi i malo svježe mente ili bosiljka na kraju.
Sastojci (4 osobe)
- 300 g arborio riže
- 2 manje tikvice
- 1 manji crveni luk
- 2 čena bijelog luka
- 1 l toplog povrtnog temeljca
- 100 ml suvog bijelog vina (po želji)
- 40 g putera
- 40 g parmezana
- 1 limun (korica i malo soka)
- 50 g listića badema
- Maslinovo ulje
- Šaka svježe mente ili bosiljka
- So i svježe mljeveni biber
Priprema
- Na malo maslinovog ulja propržite sitno sjeckani crveni luk, pa dodajte bijeli luk.
- Ubacite rižu i miješajte oko dva minuta dok ne postane staklasta.
- Sipajte vino i sačekajte da ispari.
- Dodajte toplu supu kutlaču po kutlaču, stalno miješajući. Novu količinu dodajte tek kada prethodna skoro ispari.
- Nakon desetak minuta ubacite tikvice isječene na tanke polumjesece.
- Dok se rižoto kuva, na suvom tiganju prepecite listiće badema do zlatne boje.
- Kada je riža al dente, sklonite sa vatre pa umiješajte puter, parmezan, narendanu koricu limuna i kašičicu limunovog soka.
- Na kraju dodajte sjeckanu mentu ili bosiljak, pobiberite i po potrebi dosolite.
Savjet: Prije serviranja dodajte nekoliko kapi kvalitetnog maslinovog ulja i pospite hrskavim bademima. Kontrast između kremastog rižota, svježine limuna i hrskavih badema daje jelu "restoranski" ukus, a ostaje lagano i idealno jelo za ljetni ručak ili večeru.