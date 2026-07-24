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Lagani rižoto s limunom, tikvicama i hrskavim bademima (Recept)

Lagani rižoto s limunom, tikvicama i hrskavim bademima (Recept)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
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Svjež, kremast i gotov za pola sata!

Recept za savršen ljetni rižoto Izvor: mondo/ai

Poseban "šmek" ovom rižotu daju limunova korica, hrskavi bademi i malo svježe mente ili bosiljka na kraju.

Sastojci (4 osobe)

  • 300 g arborio riže
  • 2 manje tikvice
  • 1 manji crveni luk
  • 2 čena bijelog luka
  • 1 l toplog povrtnog temeljca
  • 100 ml suvog bijelog vina (po želji)
  • 40 g putera
  • 40 g parmezana
  • 1 limun (korica i malo soka)
  • 50 g listića badema
  • Maslinovo ulje
  • Šaka svježe mente ili bosiljka
  • So i svježe mljeveni biber

Priprema

  • Na malo maslinovog ulja propržite sitno sjeckani crveni luk, pa dodajte bijeli luk.
  • Ubacite rižu i miješajte oko dva minuta dok ne postane staklasta.
  • Sipajte vino i sačekajte da ispari.
  • Dodajte toplu supu kutlaču po kutlaču, stalno miješajući. Novu količinu dodajte tek kada prethodna skoro ispari.
  • Nakon desetak minuta ubacite tikvice isječene na tanke polumjesece.
  • Dok se rižoto kuva, na suvom tiganju prepecite listiće badema do zlatne boje.
  • Kada je riža al dente, sklonite sa vatre pa umiješajte puter, parmezan, narendanu koricu limuna i kašičicu limunovog soka.
  • Na kraju dodajte sjeckanu mentu ili bosiljak, pobiberite i po potrebi dosolite.

Savjet: Prije serviranja dodajte nekoliko kapi kvalitetnog maslinovog ulja i pospite hrskavim bademima. Kontrast između kremastog rižota, svježine limuna i hrskavih badema daje jelu "restoranski" ukus, a ostaje lagano i idealno jelo za ljetni ručak ili večeru.

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Tagovi

recept Mondo kuhinja

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