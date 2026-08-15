Poslije godina bež enterijera stiže promjena: Ovu boju ćemo često viđati u domovima

Plava boja biće jedan od najvećih trendova u uređenju enterijera ove jeseni. Saznajte kako da je unesete u dom i sa čim je najbolje kombinovati.

Izvor: followtheflow/shutterstock

Plava stiže kao veliki trend za jesen.

Topli tonovi je čine prijatnijom.

Dovoljno je nekoliko detalja za promjenu.

Nakon nekoliko sezona u kojima su enterijerima dominirali bež, krem, smeđi i drugi topli neutralni tonovi, čini se da smo se ponovo uželjeli boje. Ipak, ako je suditi prema aktuelnim trendovima u uređenju doma, ove jeseni nećemo birati jarke nijanse, već one koje prostoru mogu da dodaju karakter, a da pritom zadrže osjećaj elegancije i udobnosti. Jedna boja se posebno izdvaja - plava.

Od nježnih pastelnih tonova pa sve do duboke mornarskoplave, plava se vraća u različitim izdanjima i sve češće zauzima mjesto koje su posljednjih godina imale neutralne nijanse. Iako je tradicionalno povezujemo sa osjećajem svježine i prozračnosti, pravilno odabrana plava može biti iznenađujuće topla i sofisticirana, zbog čega će se savršeno uklopiti i u jesenje enterijere.

Plava više nije rezervisana samo za detalje

Jedan od razloga zbog kojih je ova boja toliko zanimljiva jeste njena svestranost. Ako niste spremni za velike promjene, možete je u prostor unijeti kroz nekoliko detalja – jastuke, vaze, posteljinu, zavjese, lampe ili umjetnine. No, ove sezone plava izlazi iz zone sigurnih dekorativnih dodataka i sve češće se pojavljuje na većim površinama. Plavi zid, kuhinjski ormarići, sofa ili fotelja mogu postati glavna tačka prostorije, naročito ako ostatak enterijera ostane dovoljno jednostavan.

Na taj način boja dobija priliku da dođe do izražaja, a prostor ne djeluje prenatrpano. Za one koji preferiraju suptilniji izgled idealne su prigušene, prašnjave i pastelne nijanse plave. One se lijepo slažu sa bijelom, krem i svjetlosivom, ali i sa prirodnim drvetom, lanom i drugim teksturama koje prostoru daju toplinu.

Mnogi preporučuju i da se plafon ofarba u plavo, pogledajte kako to izgleda:

Vidi opis Poslije godina bež enterijera stiže promjena: Ovu boju ćemo često viđati u domovima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 8 / 8

Kako plavu učiniti toplijom?

Ako vas brine da bi plava mogla da učini prostor hladnim, ključ je u kombinovanju. Za jesenji ugođaj najbolje će funkcionisati uz toplo drvo, terakotu, boju konjaka, karamela, čokoladnosmeđu i krem nijanse. Posebno dobro izgleda kombinacija plave i smeđe - hladniji ton plave daje dubinu, dok smeđa unosi toplinu i stvara ravnotežu.

Dodajte tome vunene teksture, lan, pletene detalje i nekoliko izvora toplog svjetla i dobićete prostor koji djeluje istovremeno moderno i prijatno. Za elegantniji enterijer plavu možete kombinovati sa zlatnim ili mesinganim detaljima, dok će metal i staklo stvoriti nešto hladniji, savremeniji utisak.

Plava u enterijeru

Izvor: Ground Picture/Shutterstock

Ne morate preurediti cijeli dom

Najbolja stvar kod ovog trenda jeste to što ga možete prilagoditi vlastitom prostoru i stilu. Ne morate odmah da krečite zidove ili kupujete novu sofu kako biste isprobali plavu. Ponekad je dovoljno nekoliko dobro odabranih detalja.

Plava vaza na komodi, jastuci na sofi, tepih u dnevnom boravku ili posteljina u spavaćoj sobi mogu biti sasvim dovoljan početak. Ako vam se boja svidi, kasnije možete dodati veći komad ili je prenijeti na zidove i namještaj, piše Fashion.

I upravo bi to mogao biti razlog zbog kojeg će plava ove jeseni biti toliko popularna. Nakon godina dominacije neutralnih enterijera, pruža nam priliku da prostoru dodamo malo više ličnosti, ali bez odricanja od one smirene i prijatne estetike koju smo toliko zavoljeli.