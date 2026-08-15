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Fantastičnih 50 kvadrata u Atini: Stari stan pretvoren u luksuznu oazu sa terasom i džakuzijem

Fantastičnih 50 kvadrata u Atini: Stari stan pretvoren u luksuznu oazu sa terasom i džakuzijem

Autor Haris Krhalić Izvor Lepa i srećna
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Pogledajte kako je stan od 50 kvadrata u Atini transformisan u moderan otvoreni prostor sa bijelim mermerom, plavim detaljima i terasom sa džakuzijem.

Fantastičnih 50 kvadrata u Atini: Stari stan pretvoren u luksuznu oazu sa terasom i džakuzijem Izvor: Youtube / Never Too Small
  • Praktično predsoblje, udobna dnevna soba i vrhunski opremljena kuhinja smješteni su u renoviranom stanu od 50 kvadrata u Atini.
  • Bijeli podovi i tamnoplavi namještaj diskretno podsjećaju na centralne karakteristike tradicionalne grčke estetike.
  • Pored inovativnih enterijerskih rješenja, najveći adut stana jeste velika terasa sa džakuzijem.

Moderan stan od 50 kvadrata transformisan je zahvaljujući fantastičnom projektu inspirisanim atinskim mermerom, čelikom i vedrim plavim nebom. Ovaj enterijer spaja istoriju i moderan minimalizam iznad gradske vreve glavnog grada Grčke.

Nekada podijeljen na uske prostorije i hodnike, stan na posljednjem spratu sada ima potpuno otvoren koncept koji ujedinjuje kuhinju, trpezariju i dnevnu sobu oko upečatljivog plavog centralnog elementa i bijelih mermernih površina.

U predsoblju su ormari za cipele i kapute, klupa za obuvanje od prave kože, odjeljci za vešernicu, kao i baza za robotski usisivač. Svaki centimetar je iskorišćen da se sve pažljivo sakrije, čime je vizuelni nered sveden na nulu, a uska zona pretvorena u gostoljubiv kutak.

Jedan od glavnih aduta stana jeste pregradni zid od reljefnih staklenih kocki između kupatila i dnevne sobe. Tokom dana on propušta prirodnu svjetlost i rasipa je po bijelim podovima prekrivenim mikrocementom, dok noću pretvara kupatilo u suptilnu, ambijentalnu “lampu” koja prostoru daje modernistički šarm.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Zahvaljujući ugrađenom ventilacionom sistemu integrisanom u ploču za kuvanje koja kombinuje plin i indukciju, kuhinja je vizuelno potpuno otvorena i jednostavno dizajnirana. Kako nema glomaznog aspiratora, ništa ne prekida pogled prema terasi i svjetlosti.

U spavaćoj sobi, krevet se podiže i otkriva skriveni prostor za odlaganje posteljine i sezonske garderobe. Time se postiže vizuelna lakoća i urednost, a skroman prostor pretvoren je u pravu mirnu oazu.

Posebnu estetiku zaokružuju nježne zakrivljene linije u enterijeru, retro elementi iz šezdesetih, klizna vrata koja štede prostor i velika terasa koja briše granicu između enterijera i atinskog neba. Pogledajte ovaj stan u galeriji slika.

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Tagovi

uređenje doma stan enterijer

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