Fantastičnih 50 kvadrata u Atini: Stari stan pretvoren u luksuznu oazu sa terasom i džakuzijem

Pogledajte kako je stan od 50 kvadrata u Atini transformisan u moderan otvoreni prostor sa bijelim mermerom, plavim detaljima i terasom sa džakuzijem.
- Praktično predsoblje, udobna dnevna soba i vrhunski opremljena kuhinja smješteni su u renoviranom stanu od 50 kvadrata u Atini.
- Bijeli podovi i tamnoplavi namještaj diskretno podsjećaju na centralne karakteristike tradicionalne grčke estetike.
- Pored inovativnih enterijerskih rješenja, najveći adut stana jeste velika terasa sa džakuzijem.
Moderan stan od 50 kvadrata transformisan je zahvaljujući fantastičnom projektu inspirisanim atinskim mermerom, čelikom i vedrim plavim nebom. Ovaj enterijer spaja istoriju i moderan minimalizam iznad gradske vreve glavnog grada Grčke.
Nekada podijeljen na uske prostorije i hodnike, stan na posljednjem spratu sada ima potpuno otvoren koncept koji ujedinjuje kuhinju, trpezariju i dnevnu sobu oko upečatljivog plavog centralnog elementa i bijelih mermernih površina.
U predsoblju su ormari za cipele i kapute, klupa za obuvanje od prave kože, odjeljci za vešernicu, kao i baza za robotski usisivač. Svaki centimetar je iskorišćen da se sve pažljivo sakrije, čime je vizuelni nered sveden na nulu, a uska zona pretvorena u gostoljubiv kutak.
Jedan od glavnih aduta stana jeste pregradni zid od reljefnih staklenih kocki između kupatila i dnevne sobe. Tokom dana on propušta prirodnu svjetlost i rasipa je po bijelim podovima prekrivenim mikrocementom, dok noću pretvara kupatilo u suptilnu, ambijentalnu “lampu” koja prostoru daje modernistički šarm.Izvor: Youtube / Never Too Small
Zahvaljujući ugrađenom ventilacionom sistemu integrisanom u ploču za kuvanje koja kombinuje plin i indukciju, kuhinja je vizuelno potpuno otvorena i jednostavno dizajnirana. Kako nema glomaznog aspiratora, ništa ne prekida pogled prema terasi i svjetlosti.
U spavaćoj sobi, krevet se podiže i otkriva skriveni prostor za odlaganje posteljine i sezonske garderobe. Time se postiže vizuelna lakoća i urednost, a skroman prostor pretvoren je u pravu mirnu oazu.
Posebnu estetiku zaokružuju nježne zakrivljene linije u enterijeru, retro elementi iz šezdesetih, klizna vrata koja štede prostor i velika terasa koja briše granicu između enterijera i atinskog neba. Pogledajte ovaj stan u galeriji slika.
Fantastičnih 50 kvadrata u Atini: Stari stan pretvoren u luksuznu oazu sa terasom i džakuzijem
moderan stan 50 kvadrata u Atini