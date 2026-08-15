Fantastičnih 50 kvadrata u Atini: Stari stan pretvoren u luksuznu oazu sa terasom i džakuzijem

Pogledajte kako je stan od 50 kvadrata u Atini transformisan u moderan otvoreni prostor sa bijelim mermerom, plavim detaljima i terasom sa džakuzijem.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Praktično predsoblje, udobna dnevna soba i vrhunski opremljena kuhinja smješteni su u renoviranom stanu od 50 kvadrata u Atini.

Bijeli podovi i tamnoplavi namještaj diskretno podsjećaju na centralne karakteristike tradicionalne grčke estetike.

Pored inovativnih enterijerskih rješenja, najveći adut stana jeste velika terasa sa džakuzijem.

Moderan stan od 50 kvadrata transformisan je zahvaljujući fantastičnom projektu inspirisanim atinskim mermerom, čelikom i vedrim plavim nebom. Ovaj enterijer spaja istoriju i moderan minimalizam iznad gradske vreve glavnog grada Grčke.

Nekada podijeljen na uske prostorije i hodnike, stan na posljednjem spratu sada ima potpuno otvoren koncept koji ujedinjuje kuhinju, trpezariju i dnevnu sobu oko upečatljivog plavog centralnog elementa i bijelih mermernih površina.

U predsoblju su ormari za cipele i kapute, klupa za obuvanje od prave kože, odjeljci za vešernicu, kao i baza za robotski usisivač. Svaki centimetar je iskorišćen da se sve pažljivo sakrije, čime je vizuelni nered sveden na nulu, a uska zona pretvorena u gostoljubiv kutak.

Jedan od glavnih aduta stana jeste pregradni zid od reljefnih staklenih kocki između kupatila i dnevne sobe. Tokom dana on propušta prirodnu svjetlost i rasipa je po bijelim podovima prekrivenim mikrocementom, dok noću pretvara kupatilo u suptilnu, ambijentalnu “lampu” koja prostoru daje modernistički šarm.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Zahvaljujući ugrađenom ventilacionom sistemu integrisanom u ploču za kuvanje koja kombinuje plin i indukciju, kuhinja je vizuelno potpuno otvorena i jednostavno dizajnirana. Kako nema glomaznog aspiratora, ništa ne prekida pogled prema terasi i svjetlosti.

U spavaćoj sobi, krevet se podiže i otkriva skriveni prostor za odlaganje posteljine i sezonske garderobe. Time se postiže vizuelna lakoća i urednost, a skroman prostor pretvoren je u pravu mirnu oazu.

Posebnu estetiku zaokružuju nježne zakrivljene linije u enterijeru, retro elementi iz šezdesetih, klizna vrata koja štede prostor i velika terasa koja briše granicu između enterijera i atinskog neba. Pogledajte ovaj stan u galeriji slika.