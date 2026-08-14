Riješite se korova koji niče iz šljunka: Slavni baštovan ima trik koji ništa ne košta, a uništava ga iz korijena

Slavni baštovan Alan Tičmarš otkriva jednostavan trik za uklanjanje korova iz šljunka. Ne košta ništa, a koristi sunčevu svjetlost za njegovo isušivanje.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Korov koji izbija kroz šljunak na prilazu, stazama ili oko kuće može biti posebno uporan, a njegovo uklanjanje često djeluje kao posao bez kraja. Čak i kada ga iščupate ili odsječete, vrlo brzo može ponovo da se pojavi.

Šljunak, međutim, nije prepreka za korov kakvom se čini. Toplota, vlaga i dovoljno prostora između kamenčića stvaraju pogodne uslove za njegov rast, dok korijen može da prodre duboko u zemlju i biljci omogući da se brzo oporavi.

Ljeto je obično najgore godišnje doba kada je riječ o korovu koji raste kroz šljunak, jer toplo i vlažno okruženje pogoduje razvoju korijena koji može da prodre veoma duboko u zemlju. Dugačak korijen je snažniji i može da skladišti mnogo više energije, pa čak i ako uništite veći dio korova, on može brzo ponovo da izraste, zbog čega se ubrzo pojavi još više biljaka koje probijaju kroz šljunak.

Međutim, Alan Tičmarš, jedan od najpoznatijih britanskih baštovana i dugogodišnji voditelj, otkrio je jednostavan trik za uklanjanje korova iz šljunka. Kako tvrdi, upravo je sada pravi trenutak za uništavanje korijena korova, a sve što vam je zapravo potrebno jeste – sunčeva svjetlost.

U jednom video-snimku objavljenom na internetu, Alan je rekao:

"Što veći dio korijena korova uspijete da izložite sunčevim zracima koji ga isušuju, to će on brže uvenuti. Ono što pokušavate da uradite motikom jeste da odvojite malu rozetu od njenog korijena. Na taj način, kada bude izložena sunčevoj svjetlosti, ona će se praktično skuvati i osušiti."

Korov koji raste kroz šljunak teško je ukloniti jer ima relativno lak pristup vodi, što mu omogućava da poraste veći i prodre dublje u zemlju u potrazi za hranljivim materijama. Zbog toga ostaje snažan i može ponovo da izraste čak i nakon uklanjanja nadzemnog djela.

Ako odvojite vrijeme da motikom iščupate i razrahlite korov, uklonićete ga iz vlažnog okruženja i izložiti veoma suvoj površini. Zbog toga će biljka početi da vene i na kraju uginuti.

Sječenjem lišća i narušavanjem korijena biljka će postepeno trošiti zalihe energije koje je sačuvala, sve dok ih potpuno ne iscrpi. Na taj način smanjuje se mogućnost da ponovo izraste.

Sječenje korova ispod njegovog središnjeg dijela pomoći će da listovi i koren budu direktno izloženi sunčevoj svjetlosti.

Avgust je idealan za ovu metodu

Avgust je jedan od najboljih perioda za korišćenje sunčeve svjetlosti u borbi protiv korova, zahvaljujući snažnoj ljetnjoj toploti. Ako reagujete sada, možete spriječiti da korov postane još veći problem kada stigne kišovito jesenje vrijeme.

Korov

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Kako ukloniti korov iz šljunka pomoću metode Alana Tičmarša

Za početak, izaberite sunčan dan sa niskom vlažnošću vazduha i provjerite da narednog dana neće biti kiše.

Iako Alan koristi holandsku motiku, poslužiće i obična baštenska motika ili nož za uklanjanje korova.

Cilj je da korov odvojite od korijena i izložite ga što većoj količini direktne sunčeve svjetlosti. Kada se biljka iz vlažnog šljunka nađe na suvoj, zagrijanoj površini, toplota i nedostatak vlage pomoći će da se osuši i ugine.

Zatim je potrebno da pronađete krunu korova, odnosno mjesto na kojem se listovi i stabljike spajaju sa korijenom. Ona se obično nalazi na površini šljunka ili neposredno ispod nje.

Motikom ili nožem presijecte korov upravo na tom mjestu kako biste odvojili nadzemni dio biljke od korijenovog sistema.

Odsečeni dio korova ostavite na površini šljunka, tako da bude direktno izložen sunčevoj svjetlosti. Ostavite ga tako nekoliko sati, a tokom vrelog dana to bi trebalo da bude dovoljno da se biljka osuši i ugine, piše Express.

Ako imate mnogo upornog korova, postupak ćete možda morati da ponovite još nekoliko puta tokom avgusta. Ipak, ovo je jedan od najefikasnijih načina da se rešite korova koji raste kroz šljunak, a da pritom ne potrošite ništa.