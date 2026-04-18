Kako da vam paradajz rodi bogato ove godine? Zasadite i ovu biljku, prirodno štiti i uljepšava svaku baštu

Jednostavan trik iz bašte koji štiti paradajz od štetočina, olakšava njegu i donosi ljepši prinos

Kadifice svojim mirisom odbijaju gusenice i bijele mušice, pa su prirodna zaštita od štetočina koje napadaju paradajz .

svojim mirisom odbijaju gusenice i bijele mušice, pa su prirodna zaštita od štetočina koje napadaju . Paradajz i kadifice imaju iste potrebe za suncem, toplotom i dobro dreniranim zemljištem, pa zajedno čine idealan tandem u bašti.

i kadifice imaju iste potrebe za suncem, toplotom i dobro dreniranim zemljištem, pa zajedno čine idealan tandem u bašti. Lako se sade i održavaju, a njihova kombinacija ne zahtjeva dodatni trud, dok istovremeno doprinosi zdravijim biljkama i bogatijem rodu.

Ako tražite jednostavan i prirodan način da zaštitite paradajz od napasnika i gajite ga s uspjehom, rješenje se možda već nalazi u vašem vrtu – ili u najbližem rasadniku.

Postoji jedna jednogodišnja biljka koja voli sunce i toplotu, cveta od ranog ljeta pa sve do prvih jesenjih mrazeva, a njena vrijednost nije samo u lijepom izgledu. Vrtlari je već generacijama sade uz paradajz zbog korisnih svojstava.

Istraživanja su pokazala da kadifice mogu da pomognu u zaštiti paradajza od štetnih organizama u zemljištu, posebno od nematoda koji oštećuju biljke i smanjuju prinos. Osim toga, intenzivan miris kadifice odbija i druge štetočine poput gusenica i bijelih mušica.

Paradajz i kadife odlično se slažu jer imaju slične uslove za rast – vole sunce, toplotu i dobro drenirano zemljište. Zajedno čine idealan vrtni tandem koji ne zahteva dodatni trud, a donosi brojne koristi.

Za najbolje rezultate, prvo posadite paradajz, a zatim u njegovoj blizini dodajte kadife. Idealna udaljenost između biljaka je oko 50 cm – dovoljno blizu da kadife djeluju zaštitno, ali i dovoljno prostora da paradajz nesmetano raste. Ne zaboravite da obezbedite potporu za paradajz, a nakon sadnje obe biljke dobro zalijte. Kadife možete saditi i iz sjemena, koje brzo klija, ali kasnije obavezno proradite da se ne bi previše zgusnule.

Najveća prednost ove kombinacije je lako održavanje. Kada se biljke prime, možete ih zalivati zajedno, ali vodu usmerite na zemljište, a ne na lišće, kako biste spriječili razvoj bolesti. Pazite da ne preterate sa vodom, jer kadifice ne podnose previše vlage i mogu početi da trunu u natopljenom zemljištu. Najbolje je pustiti da se zemlja lagano osuši između zalivanja.

Sadnja kadife uz paradajz jedan je od onih jednostavnih trikova koji ne zahtevaju dodatna ulaganja, a mogu značajno poboljšati zdravlje biljaka i kvalitet uroda. Pored toga što ćete zaštititi paradajz, vaš vrt će izgledati još lepše i živopisnije.