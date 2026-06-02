Znate li čemu služi skriveni rajsferšlus u vašem koferu? Mnogi su tek sada otkrili

Autor N.D. Izvor Kurir
Taj sloj tkanine unutar kofera štiti odjeću i druge stvari od tvrdih dijelova konstrukcije, poput plastike, metala ili okvira

Čemu služi rajsferšlus na postavi unutar kofera Izvor: Javier Sánchez Mingorance / Alamy / Profimedia

Tokom spremanja za putovanje mnogi od nas mnogo i ne razmišljaju o tome čemu služe brojne pregrade u putničkim koferimameć mahnito stavljaju stvari gde god ima mjesta.

Sada se društvenim mrežama proširilo pitanje koje je mnoge natjeralo da zavire u sopstvene kofere i zapitaju se čemu zapravo služi rajsferšlus na postavi unutar kofera? Iako na prvi pogled može djelovati suvišno, njegova svrha je vrlo praktična, piše Tab (The Tab).

Glavni razlog su popravke i održavanje
Rajsferšlus na postavi prije svega omogućava pristup unutrašnjosti kofera. To je posebno važno proizvođačima i serviserima kada treba da zamjene ili poprave dijelove poput točkića, brave ili teleskopske ručke. Bez tog otvora morali bi da seku tkaninu, čime bi se kofer trajno oštetio. Drugim riječima, rajsferšlus je tu prvenstveno zbog održavanja i popravki. Osim serviserima, taj otvor može da koristi i službenicima na aerodromima kao i carinicima. Omogućava im da provere prostor ispod postave bez sječenja materijala i oštećivanja kofera. Neki putnici tamo znaju da sakriju novac ili vredne predmete, ali isti se prostor može zloupotrebiti i za skrivanje nedozvoljenih stvari, zbog čega mora biti dostupan za pregled.

Čemu služi postava?
I sama postava ima važnu ulogu. Taj sloj tkanine unutar kofera štiti odjeću i druge stvari od tvrdih dijelova konstrukcije, poput plastike, metala ili okvira. Ujedno sprečava da se osjetljiviji materijali oštete, pocjepaju ili zapnu za unutrašnjost kofera.

(Kurir.rs/Index.hr)

