Recept za limunanu: Ledeni napitak sa mentom koji osvježava

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
Ledena limunana je savršeno osvježenje za vrele dane. Uživajte u jednostavnom receptu za napitak koji će vas osvježiti taman koliko treba.

Recept za limunanu Izvor: Profimedia/Shutterstock

Kada temperature porastu, nema boljeg osvježenja od ledenog napitka punog citrusa i svježe nane. Limunana se pravi od limuna, nane, leda i malo šećera, a rezultat je aromatična, ledena limunada koja rashlađuje već nakon prvog gutljaja.

Ovaj napitak je jednostavan za pripremu, a idealan je za vrele dane, druženja ili brzinsko osvježenje kod kuće.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: napitak

Porcije/Količina: 2 čaše

Ukupno vrijeme pripreme: 5 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 1 veći limun
  • 2 kašike šećera
  • manja vezica svježe nane
  • 120 ml hladne vode
  • 2 čaše leda
  • dodatni led za serviranje

Priprema:

1. korak: Limun

Oljuštite limun i uklonite bijeli dio kore kako napitak ne bi imao gorak ukus. Limun isjecite na manje komade.

2. korak: Dodavanje ostalih sastojaka

Dodatni savjet:

Umjesto običnog šećera možete koristiti med ili smeđi šećer.

U blender dodajte led, limun, šećer i listove svježe nane. Sipajte dio hladne vode kako bi se sastojci lakše izblendali.

3. korak: Blendanje

Blendajte dok ne dobijete ledenu, osvježavajuću smjesu sličnu graniti ili ledenom koktelu. Po potrebi dodajte još malo vode. Probajte napitak i po želji dodajte još šećera ako volite slađi ukus. Ponovo kratko izblendajte.

4. korak: Serviranje

Sipajte limonanu u visoke čaše pune leda i odmah poslužite. Ukrasite listićima nane ili kriškom limuna za još ljepši izgled i dodatnu aromu.

