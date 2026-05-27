Recept za limunanu: Ledeni napitak sa mentom koji osvježava

Ledena limunana je savršeno osvježenje za vrele dane. Uživajte u jednostavnom receptu za napitak koji će vas osvježiti taman koliko treba.
Kada temperature porastu, nema boljeg osvježenja od ledenog napitka punog citrusa i svježe nane. Limunana se pravi od limuna, nane, leda i malo šećera, a rezultat je aromatična, ledena limunada koja rashlađuje već nakon prvog gutljaja.
Ovaj napitak je jednostavan za pripremu, a idealan je za vrele dane, druženja ili brzinsko osvježenje kod kuće.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: napitak
Porcije/Količina: 2 čaše
Ukupno vrijeme pripreme: 5 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 1 veći limun
- 2 kašike šećera
- manja vezica svježe nane
- 120 ml hladne vode
- 2 čaše leda
- dodatni led za serviranje
Priprema:
1. korak: Limun
Oljuštite limun i uklonite bijeli dio kore kako napitak ne bi imao gorak ukus. Limun isjecite na manje komade.
2. korak: Dodavanje ostalih sastojaka
Umjesto običnog šećera možete koristiti med ili smeđi šećer.
U blender dodajte led, limun, šećer i listove svježe nane. Sipajte dio hladne vode kako bi se sastojci lakše izblendali.
3. korak: Blendanje
Blendajte dok ne dobijete ledenu, osvježavajuću smjesu sličnu graniti ili ledenom koktelu. Po potrebi dodajte još malo vode. Probajte napitak i po želji dodajte još šećera ako volite slađi ukus. Ponovo kratko izblendajte.
4. korak: Serviranje
Sipajte limonanu u visoke čaše pune leda i odmah poslužite. Ukrasite listićima nane ili kriškom limuna za još ljepši izgled i dodatnu aromu.
