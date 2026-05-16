Kako se prave karbonara punjene paprike: Recept za fil od slanine i sira je neopisiv

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Ako su vam među omiljenim jelima karbonara špagete, ovaj recept za punjenu papriku vas nikako neće razočarati!

recept za karbonara fil za paprike Izvor: Shutterstock

 Ako volite karbonara špagete i kombinaciju sira i slanine, onda će vas ove punjene paprike definitvno očarati ukusom.

Svi smo bezbroj puta jeli klasične paprike punjene pirinčem i mljevenim mesom, i zaista, one su neprikosnovene, ali ovaj recept je pravo osvježenje za porodični ručak. Kada ga jednom probate, stalno ćete mu se vraćati.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kuvano jelo

Porcije/Količina: 4–6 porcija

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 40 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat

Težina: lako

Sastojci:

  • 6 šilja paprika
  • 5 kašika prezli
  • 400ml kisele pavlake
  • 300g kačkavalja
  • 150g slanine
  • 2 kašike parmezana
  • 3 čena bijelog luka
  • So
  • 1-2 paradajza

Priprema:

1. Korak: Priprema paprika i fila

Očistite paprike, pa napraviti fil za punjenje. Pomiješajte prezlu, pavlaku, parmezan i izrendan kačkavalj. Slaninu i bijeli luk isjeckajte na kockice i pržite par minuta.

2. Korak: Sjedinite fil

Dodajte u smjesu sa pavlakom, slaninu i luk, posoliti malo i sve dobro izmješajte.

3. Korak: Punjenje paprika

Punite paprike smjesom i zatvorite kolutovima paradajza. Po ukusu još posolite.

4. Korak: Pečenje paprika

Poređajte paprike u vatrostalnu posudu ili pekač premazan uljem i nalijte šoljicu vode. Pecite na 200 stepeni oko 30 minuta, dok paprike ne budu pečene.

Da bi paprike bile sočnije, premažite ih sa malo maslinovog ulja prije pečenja. Pred kraj možete dodati još malo rendanog kačkavalja preko svake paprike i kratko ih zapeći bez folije, tako ćete dobiti neodoljivu zlatnu koricu i još bogatiji ukus.

