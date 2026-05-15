"Kružila je oko njega kao da ne može da se oprosti": Ženka delfina danima uz mrtvo mladunče (Video)

Kapetan broda u Ambrakijskom zalivu zabilježio je dirljiv i tužan prizor ženke kljunastog delfina koja odbija da napusti svoje uginulo mladunče, držeći ga na površini vode.

Potresne snimke ženke delfina koja tuguje za svojim mladunčetom zabilježio je kapetan u oblasti Ambrakijskog zaliva u Grčkoj. Delfin je neprestano držao mladunče na površini, odbijajući da ga pusti, uprkos protoku vremena.

Istraživački centar za spasavanje i rehabilitaciju kitova "ARION" saopštio je da je, prema dosadašnjim podacima, ovo vjerovatno prvi dokumentovani slučaj ovakvog ponašanja (tugovanja) kod kitova i delfina u Grčkoj. Zbog toga su uputili hitan apel svima da se ne približavaju i ne uznemiravaju životinju.

Tugovanje kod kitova i delfina (cetacea) predstavlja dokumentovano i izuzetno složeno društveno ponašanje. Širom svijeta zabilježeni su slučajevi gdje majke delfina i kitova ostaju pored svojih uginulih mladunaca danima, nedjeljama, pa čak i mjesecima, noseći ih sa sobom prije nego što ih konačno napuste.

"Nije nam dozvolila da ga uzmemo"

Janis Jovanos, kapetan koji je naišao na ovaj prizor, opisao je događaj na društvenim mrežama:

"Tokom naših svakodnevnih izleta brodom Amvrakikos Cruises, često doživljavamo jedinstvene trenutke sa divljim svijetom zaliva. Ali neki nas duboko potresu... Posljednja dva dana viđamo majku delfina koja se ni na trenutak ne odvaja od svog mrtvog mladunčeta. Kružila je oko njega, pokušavajući iznova i iznova da ga zadrži na površini, kao da ne može da se oprosti", napisao je Jovanos.

On je dodao da su odmah obavijestili centar "ARION" i pod njihovim uputstvima pokušali da priđu kako bi se izvršio neophodan pregled.

"Majka je stalno stajala pored njega, zaštitnički nastrojena i potresna u svom bolu. Nije nam dozvolila da ga uzmemo... Tada smo shvatili da u nekim trenucima intervencija nije potrebna. Samo poštovanje. Priroda nas svakodnevno podsjeća da životinje osjećaju, vole i tuguju. Hajde da ih čuvamo malo više", poručio je kapetan.

Povodom ovog slučaja, centar "ARION" izdao je zvanično saopštenje:

"Ambrakijski zaliv je posljednjih dana svjedok izuzetno rijetkog i dirljivog incidenta u divljini. Ženka kljunastog delfina (Tursiops truncatus) ne odvaja se od svog uginulog novorođenčeta, pokazujući intenzivno zaštitničko ponašanje i znake žalosti. Svaki pokušaj približavanja ljudi izaziva ogroman stres majci, koja tada pokušava da odvuče mladunče dalje od čamaca"

Centar apeluje na građane, turiste, vlasnike čamaca i ribare da se ne približavaju i ne uznemiravaju ženku delfina. Kršenje mira morskih sisara povlači i krivične posljedice, jer su oni pod strogom zaštitom međunarodnih i nacionalnih zakona.

Populacija kljunastih delfina u Ambrakijskom zalivu jedna je od najznačajnijih i najposebnijih u Mediteranu, sa visokom ekološkom vrijednošću za biodiverzitet Grčke.

"Poštovanje mira životinje je čin civilizacije, empatije i suštinske zaštite divljeg svijeta", zaključuju iz centra "ARION", koji nastavlja da naučno prati ovaj slučaj.

(Euronews/Mondo)