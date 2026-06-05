Treći koncert "Poklon Republici" biće održan 15. juna u Univerzitetskom gradu u Banjaluci. Publiku očekuju Simfonijski orkestar Akademije umjetnosti, Lena Kovačević, Igor Paspalj i brojni umjetnici.

Izvor: UNIBL za Mondo.ba

Koncert "Poklon Republici", koji će biti održan 15. juna u 21 čas na platou Filozofskog fakulteta u Univerzitetskom gradu, i ove godine donosi jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u organizaciji Univerziteta u Banjaluci.

Treće izdanje manifestacije, koja je za kratko vrijeme postala prepoznatljiv simbol završetka akademske godine, okupiće studente, profesore, umjetnike i brojne građane na večeri posvećenoj muzici, kulturi i zajedništvu.

Kako su za Mondo rekli sa Univerziteta u Banjaluci, koncert predstavlja mnogo više od završetka nastave u akademskoj 2025/2026. godini.

"Ovim koncertom obilježavamo i Svjetski dan muzike, ali istovremeno želimo da pokažemo koliko su kultura i umjetnost važan dio univerzitetskog života. Univerzitet ne vidimo samo kao mjesto obrazovanja i naučnog rada, već i kao prostor u kojem nastaju i razvijaju se kulturne vrijednosti koje pripadaju cijelom društvu", ističu sa Univerziteta.

Vidi opis "Poklon Republici" 15. juna u Univerzitetskom gradu: Simfonijski spektakl uz Lenu Kovačević i Igora Paspalja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: UNIBL za Mondo.ba Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: UNIBL za Mondo.ba Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: UNIBL za Mondo.ba Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: UNIBL za Mondo.ba Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: UNIBL za Mondo.ba Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: UNIBL za Mondo.ba Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: UNIBL za Mondo.ba Br. slika: 7 7 / 7

Upravo iz takve ideje prije tri godine nastao je koncert "Poklon Republici" kao dar akademske zajednice građanima Republike Srpske.

"Željeli smo da znanje, talenat i umjetničko stvaralaštvo naših studenata i nastavnika predstavimo široj javnosti kroz događaj vrhunskog kvaliteta. Ovo je prilika da pokažemo koliko Akademija umjetnosti i Univerzitet u cjelini doprinose kulturnom životu Republike Srpske", navode sa Univerziteta.

Posebnu težinu ovogodišnjem programu daje saradnja Simfonijskog orkestra Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci i Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske. Riječ je o partnerstvu koje pokazuje kako se akademski i institucionalni kulturni prostor mogu uspješno nadopunjavati i stvarati programe koji prevazilaze uobičajene koncertne okvire.

Pod dirigentskim vođstvom profesorice Branke Radošević Mitrović i dr umjetnosti Dušana V. Uroševića, publika će imati priliku da uživa u repertoaru inspirisanom filmskom muzikom, žanru koji na jedinstven način spaja simfonijski zvuk, popularnu kulturu i snažne emocije.

Posebnu pažnju publike privući će i gosti koncerta. Na sceni će nastupiti gošća večeri Lena Kovačević, jedna od najpoznatijih regionalnih pjevačica, prepoznatljiva po spoju džeza, popa i sofisticiranog muzičkog izraza. Uz nju će nastupiti i svjetski priznati gitarista Igor Paspalj, čija je virtuoznost ovjenčana brojnim međunarodnim priznanjima, kao i operska umjetnica i profesorica Akademije umjetnosti Dunja Simić.

Da je "Poklon Republici" već prerastao okvire jednokratnog događaja pokazala su prethodna dva koncerta, koja su na platou Filozofskog fakulteta okupila hiljade posjetilaca. Upravo zbog velikog interesovanja publike i pozitivnih reakcija, na Univerzitetu su odlučni da ova manifestacija nastavi da raste i razvija se kao tradicija.

"Želimo da svake godine studentima, profesorima, zaposlenima i svim građanima ponudimo program koji promoviše obrazovanje, kulturu, stvaralaštvo i zajedništvo. Vjerujemo da su to vrijednosti koje treba njegovati i dijeliti sa cijelom zajednicom", poručuju.

Realizaciju koncerta podržao je Kabinet predsjednika Republike Srpske kao generalni sponzor, dok će Radio-televizija Republike Srpske, u ulozi generalnog medijskog pokrovitelja, obezbijediti direktan prenos, omogućavajući da muzički spektakl stigne i do publike širom Republike Srpske.

Ulaz na koncert je besplatan.