"Uslovi studiranja značajno poboljšani": Brucoše čeka 2.600 mjesta na Univerzitetu u Banjaluci

Univerzitet u Banjaluci planira da u novoj akademskoj godini upiše 2.600 studenata, od kojih će većina biti finansirana iz budžeta, izjavio je rektor Radoslav Gajanin.

Izvor: UNIBL

"Naš zahtjev za upis ove godine je oko 2.600 studenata. Od toga je najveći broj studenata na budžetu, praktično blizu 2.000", rekao je Gajanin.

On je naveo da se objavljivanje konkursa očekuje uskoro.

"Prijemni ispit je planiran krajem juna ili početkom jula", precizirao je Gajanin.

Gajanin je pozvao maturante da pažljivo biraju studijske programe i da razmotre Univerzitet u Banjaluci kao prvi izbor.

"Da budu sigurni da je kvalitet studijskog programa i studija na Univerzitetu u Banjaluci na vrhunskom nivou i da znanja koja će dobiti su apsolutno komparativna sa znanjima koja bi mogli ostvariti na bilo kom drugom univerzitetu", istakao je Gajanin.

On je naglasio da su studijski programi modernizovani i usklađeni sa potrebama tržišta rada.

"Udio praktične nastave je iz godine u godinu veći i sada smo dostigli nivo da je više od 50 odsto časova obezbijeđena praktična nastava ili obavezna studentska praksa obezbjeđujemo sa privredom", naveo je Gajanin.

On je rekao da je ostvarena dobra saradnja sa privredom, ali da ima prostora za dodatno unapređenje.

USLOVI STUDIRANJA ZNAČAJNO POBOLJŠANI

Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin izjavio je da su u proteklih nekoliko godina značajno unaprijeđeni uslovi studiranja i rada na ovoj visokoškolskoj ustanovi, te da je studentski standard među najboljima u regionu.

"Kad me pitate da li sam zadovoljan, moram da kažem da sam zadovoljan. Da li može bolje? Uvijek. Dakle, uvijek se trudimo da bude mnogo bolje", rekao je Gajanin.

Izvor: Srna/Darko Šavija

On je istakao da su uslovi rada nastavnika i studenata danas znatno bolji nego ranije, zahvaljujući investicijama i podršci institucija.

"U proteklih nekoliko godina uz podršku predsjednika, Vlade Republike Srpske i resornih ministarstava mnogo smo uložili u poboljšanje uslova rada i uslova studiranja", naveo je Gajanin.

Kao jedan od najznačajnijih projekata on je naveo izgradnju novog objekta za više fakulteta.

"Jedan od naših najznačajnijih realizovanih projekata je završetak zgrade Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog i Šumarskog fakulteta", rekao je Gajanin.

On je istakao da je značajna investicija i Studentski kulturni centar koji je doprinio da univerzitetski kampus postane pravi studentski grad.

Gajanin je naglasio da je studentski standard značajno unaprijeđen, posebno zahvaljujući angažmanu studenata i podršci Vlade Republike Srpske.

"Zahvaljujući aktivnostima studenata, Vlada je našla razumijevanja i praktično omogućila izvrsnim srednjoškolcima i studentima da studiraju na dva javna univerziteta na teret Vlade Republike Srpske", istakao je Gajanin.

On je podsjetio da studenti koji ispunjavaju uslove mogu imati besplatan smještaj i beneficiranu ishranu.

"Studenti sad imaju praktično besplatan smještaj, imaju mogućnost da se kvalifikuju na budžet i ako redovno daju ispite, mogu na teret budžeta Republike Srpske završiti fakultet", naveo je Gajanin.

On je ukazao da takav nivo podrške studentima nije čest ni u regionu.

"Funkcionisanje i status studenata i studentski standard u Republici Srpskoj su među najboljima u regionu, čak i šire", istakao je Gajanin.

(Srna/Mondo)