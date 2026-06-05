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Dodik sa rukovodstvom Gasproma: Dogovoreno da Srpska i dalje dobija gas po povlašćenim cijenama

Dodik sa rukovodstvom Gasproma: Dogovoreno da Srpska i dalje dobija gas po povlašćenim cijenama

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je u ruskom Sankt Peterburgu, na sastanku sa rukovodstvom kompanije "Gasprom", dogovorio da Republika Srpska i dalje dobija gas po povlašćenim cijenama.

Dodik sa rukovodstvom Gasproma Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić

"Te cijene će biti produžene krajem mjeseca za sljedeću godinu. I moram da kažem da je to vrlo korektno", rekao je Dodik za medije iz Republike Srpske.

Dodik je istakao da je tokom sastanka bilo riječi i o gasnim konekcijama u BiH - istočnoj i južnoj, te naveo da ruska strana nema problem sa južnom konekcijom, već želi da isporučuje gas svima kojima je to potrebno.

Dodik sa ministrom privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenkom Bubićem i zamjenikom ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Nemanjom Kovačevićem, učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu.

(Srna)

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Tagovi

Milorad Dodik Rusija Gasprom

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