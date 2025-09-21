logo
"Gasprom" ustupio svoje akcije u NIS-u, zadržao samo jednu

Autor Dragana Božić
0

Akcionarsko društvo "Intelidžens" iz Sankt Peterburga preuzelo je od "Gasproma" 11,3 odsto akcija NIS-a, javio je RTS, pozivajući se na svoja saznanja.

NIS Izvor: NIS

Isti izvor navodi da je "Gasprom" zadržao samo jednu akciju.

I "Intelidžens" je ćerka "Gasproma", a transakcija je završena u petak, 19. septembra.

U NIS-u sada najveći udio ima "Gaspromnjeft" sa 44,85 odsto, drugi akcionar je država Srbija sa 29,87, a treći je "Intelidžens" sa udjelom 11,3 odsto.

Ostalo su mali akcionari.

Prije dva dana, Naftna industrija Srbije uputila je novi zahtjev Ministarstvu finansija SAD za odgađanje sankcija, jer posljednje jednomjesečno produženje ističe 26. septembra.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se plaši da više neće biti odgađanja sankcija NIS-u.

(Srna)

Tagovi

NIS Gasprom

