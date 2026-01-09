logo
Uz snažne poruke o "srpskom sabiranju" i pjesmu "Pukni zoro" - Završen svečani defile u Banjaluci

Autor Brankica Spasenić
0

Na Trgu Krajine u Banjaluci završen je defile, dio svečane proslave Dana Republike Srpske i Dana boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Završen svečani defile u Banjaluci Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U defileu je učestvovalo 800 policajaca u 14 jedinica i 11 motorizovanih ešalona.

Kroz centar Banjaluke je danas, uz pripadnike MUP-a RS, defilovalo i skoro 2.000 učesnik iz civilnog sektora, odnosno 38 organizacija razvrstanih u 44 ešalona, a Trg Krajine preletjela su i tri helikoptera Uprave za vazduhoplovstvo RS.

Svi učesnici su se glavnom banjalučkom ulicom kretali uz taktove Paradnog marša, djelo Stanislava Biničkog, a koji je izveo Policijski orkestar.

Sa svečane bine ih pozdravili predstavnici institucija Republike Srpske, predstavnici u zajedničkim bh. institucijama i drugi zvaničnici, a defile pod nazivom “Živjeće ognjište” je ispratilo i stotine građana u centru Banjaluke.

Na ulicama Banjaluke cijeli dan je bilo pojačano prisustvo policije, koja je bila raspoređena u gotovo svim dijelovima grada, a pripadnici MUP-a RS bili su naoružani dugim cijevima.

Ministar unutrašnjih poslova RS Željko Budimir je poručio da svaki dan pokušavaju da ugase Republiku Srpsku, ali da neće uspjeti, te da i današnji stroj pokazuje ljubav prema Srpskoj.

“Danas je ispred vas koračala Republika Srpska i heroji koji su je stvorili, ali i studenti i đaci. Nemojte zaboraviti, Republika Srpska je zavjet heroja”, kazao je Budimir.

Dodao je da je 26.000 najboljih sinova palo za Republiku Srpsku odmah po njenom rođenju.

Poručio je da je postojala nada da dejtonska BiH može da bude po mjeri i srpskog naroda, ali da je RS proteklih godina stalno napadana, što je kulminiralo u prošloj godini kada je Sud BiH donio presudu u predmetu protiv Milorada Dodika.

“Neće prestati da nas napadaju. Zato je bitno naše ognjište… Daće bog da 21. vijek ne bude vijek srpskog stradanja, nego srpskog sabiranja”, naveo je Budimir.

Defile je tradicionalno završen pjesmom “Pukni zoro”, koju su zajedno zapjevali svi učesnici.

9. januar Banjaluka MUP RS

