Drama u Banjaluci: Putnik davio vozača autobusa tokom vožnje

Autor Dragana Božić Izvor Nezavisne novine
Vozač "Aldemo tursa", koji vozi na liniji Banjaluka - Rekavice, napadnut je danas dok je bio za volanom, kada je muškarac fizički nasrnuo na njega i u toku vožnje ga počeo daviti.

Putnik davio vozača autobusa tokom vožnje

Vozaču je pružena ljekarska pomoć, a slučaj je prijavljen policiji, koja je privela muškarca.

Incident se desio jutros, oko sedam časova, a u autobusu su u tom trenutku bila i djeca koja su se mnogo uplašila, pišu Nezavisne novine.

Iz "Aldemo tursa" su potvrdili da je njihov vozač jutros fizički napadnut te da je putnik koji redovno koristi ovu, ali i druge linije prigradskog prevoza prijavljen policiji.

"Oko sedam časova naš dugogodišnji vozač pozvao je i prijavio da je fizički napadnut dok je vozio. Prvo je verbalno napadnut, a zatim je putnik nasrnuo na njega. U autobusu jeste bilo djece koja su se prepala za njegovu, ali i svoju bezbjednost, ali je vozač zaustavio vozilo", rekli su nam iz ovog preduzeća.

Kako su naveli, u pitanju je putnik koji je i ranije pravio probleme vozačima, ali sve se završavalo na verbalnom napadu, do momenta dok nije ugrozio kako njihovog radnika, tako i bezbjednost svih putnika u vozilu.

Vozač je pozvao nadređene koji su pokušali telefonski smiriti situaciju te je uspio da doveze autobus do glavne stanice u Lazarevu, dokle je putovao i njegov napadač.

"Budući da smo o svemu obavijestili policiju, oni su u Lazarevu priveli osumnjičenog. Naš radnik je saslušan te mu je pružena ljekarska pomoć, jer je imao povrede. Zbrinut je i neko vrijeme neće raditi", rekli su iz ove firme.

Kako su naveli, napadač nema konkretan problem sa prevoznikom niti sa vozačem, ali često negoduje vozačima i redovno se vozi kako u ovom, tako i u drugim autobusima.

"Imali smo pritužbe od više vozača na tog muškarca i nadamo se da će nadležni uraditi svoj posao kako se slične situacije ne bi dešavale niti ugrozila bilo čija bezbjednost", rekli su iz ovog preduzeća.

Kako su rekli, nakon incidenta imali su pozive i od roditelja čija su djeca bila u autobusu, a koja su veoma uplašena.

"Otac je zvao i rekao da mu je dijete bilo uplakano i uplašeno te ga je interesovalo da li smo mi prijavili slučaj nadležnim organima ili da oni preduzmu nešto", rekao je naš sagovornik iz "Aldemo tursa".

(Mondo)

