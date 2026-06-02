Tragičan epilog potrage: Pronađeno tijelo dječaka za kojim se tragalo osam dana

Tijelo dečaka nestalog u Drini pronađeno je danas u blizini Pavlovića mosta, nakon opsežne potrage koja je trajala osam dana.
Tijelo dječaka, koji je pre osam dana nestao u Drini u blizini zvorničkog naselja Branjevo, pronađeno je danas u popodnevnim satima.
Prema nezvaničnim informacijama ATV-a, tijelo je pronađeno u Drini u blizini Pavlovića mosta.
Podsjetimo, dječak je nestao 26. maja dok se kupao Drini, nakon čega je pokrenuta opsežna potraga.
U potragu su bili uključeni policija, pripadnici Civilne zaštite, vatrogasci, ronilačko-spasilačke ekipe i građani.
Takođe, bio je dignut i dron tokom potrage.
(Atv/MONDO)