Tragičan epilog potrage: Pronađeno tijelo dječaka za kojim se tragalo osam dana

Tijelo dečaka nestalog u Drini pronađeno je danas u blizini Pavlovića mosta, nakon opsežne potrage koja je trajala osam dana.

Izvor: Srna/Milorad Gutalj

Tijelo dječaka, koji je pre osam dana nestao u Drini u blizini zvorničkog naselja Branjevo, pronađeno je danas u popodnevnim satima.

Prema nezvaničnim informacijama ATV-a, tijelo je pronađeno u Drini u blizini Pavlovića mosta.

Podsjetimo, dječak je nestao 26. maja dok se kupao Drini, nakon čega je pokrenuta opsežna potraga.

U potragu su bili uključeni policija, pripadnici Civilne zaštite, vatrogasci, ronilačko-spasilačke ekipe i građani.

Takođe, bio je dignut i dron tokom potrage.

(Atv/MONDO)