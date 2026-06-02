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Tragičan epilog potrage: Pronađeno tijelo dječaka za kojim se tragalo osam dana

Tragičan epilog potrage: Pronađeno tijelo dječaka za kojim se tragalo osam dana

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Tijelo dečaka nestalog u Drini pronađeno je danas u blizini Pavlovića mosta, nakon opsežne potrage koja je trajala osam dana.

Pronađeno tijelo dječaka nestalog na Drini Izvor: Srna/Milorad Gutalj

Tijelo dječaka, koji je pre osam dana nestao u Drini u blizini zvorničkog naselja Branjevo, pronađeno je danas u popodnevnim satima.

Prema nezvaničnim informacijama ATV-a, tijelo je pronađeno u Drini u blizini Pavlovića mosta.

Podsjetimo, dječak je nestao 26. maja dok se kupao Drini, nakon čega je pokrenuta opsežna potraga.

U potragu su bili uključeni policija, pripadnici Civilne zaštite, vatrogasci, ronilačko-spasilačke ekipe i građani.

Takođe, bio je dignut i dron tokom potrage.

(Atv/MONDO)

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Tagovi

Drina dječak potraga

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