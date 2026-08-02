Vučić: Drvar uvijek može da računa na pomoć Srbije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je Srbija posljednjih godina uložila u Drvar četiri miliona evra, te poručio da ova lokalna zajednica uvijek može da računa na Srbiju.

Izvor: SRNA/Milomir Savić

"Za nas je veoma važno da Drvar opstane", poručio je Vučić u obraćanju okupljenima u Drvaru, gdje danas boravi u posjeti zajedno sa predsjednikom Miloradom Dodikom.

On je dodao da je Srbija spremna da subvencioniše izgradnju tržnog centra u Drvaru, da se podstakne zapošljavanje, a da je na opštini da riješi birokratske probleme.

Za Srbiju je, kako je rekao, od vitalnog značaja da srpski narod opstane na svojim ognjištima i učiniće sve da ekonomski pomogne.

On je naveo da su mu poznati problemi sa kojima se suočava opština Drvar, i sa likvidnošću, te dodao će Srbija pomoći i na taj način.

"Gledaćemo da uvek možete da opstanete ovde i na svoju Srbiju da računate", poručio je Vučić.

JUMKO DOBIJA NOVU OPREMU

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da radnice "Jumka" u Drvaru održavaju ovu srpsku opštinu u životu i najavio da će Srbija uložiti dodatnih 140.000 evra u novu opremnu, što je omogućiti nova zapošljavanja.

"Mi u `Jumku` gubimo godišnje novac, ali sam ponosan na vaš rad i da bi se gubici smanjili uložićemo 140.000 evra u novu opremu u roku od 15 dana. Ne milsimo da otpuštimo radnike, već će moći da bude zaposleno još devet novih", rekao je Vučić tokom posjete ovog pogonu.

On je istakao da su radnice "Jumka" čuvari Drvar i razlog zbog kojeg ova srpska opština i dalje postoji.

"Hvala vam što održavate Drvar u životu. Cilj je da zaposlimo još ljudi, treba naći privrednike i subvencionisati izgradu tržnog centra", rekao je Vučić.

On je naglasio da je Srbiji stalo da Srbi ovdje opstanu.

"Želimo da sačuvate ime i prezime koje nosite, da se ponosite svojim rodom, a mi ćemo nastaviti da pomažemo. Mogu da nas podele i sa 500 granica uvek ćemo pripaditi istom narodu, čuvati svoj rod i poštovati one koji ne pripadaju našem rodu", rekao je Vučić.

(Srna/Mondo)