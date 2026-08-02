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Stravičan sudar 2 helikoptera tokom gašenja požara u Grčkoj: Ima mrtvih i povrijeđenih (Video)

Stravičan sudar 2 helikoptera tokom gašenja požara u Grčkoj: Ima mrtvih i povrijeđenih (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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U Grčkoj su se sudarila dva helikoptera tokom gašenja požara.

Sudar helikoptera u Grčkoj Izvor: X/Clash Report

U Grčkoj su se danas sudarila dva helikoptera tokom gašenja velikog požara u mestu Psata u Grčkoj, piše "Prototema". Prema prvim nezvaničnim informacijama, ima poginulih i povrijeđenih.

Zvaničnih informacija još uvijek nema. Na društvenim mrežama pojavio se i snimak nesreće na kom se vidi kako se jedan helikopter približava drugom nakon čega ga "kači" svojim zadnjim dijelom i tu dolazi do sudara.

Pogledajte snimak sudara dva helikoptera tokom gašenja požara u Grčkoj

Prema prvim informacijama pomenutog grčkog portala, spaseno je dvoje članova posade iz jednog helikoptera i oni su odmah prevezeni u vojnu bolnicu u Atini. Što se tiče posade iz drugog helikoptera, oni su navodno poginuli u sudaru, ali se tek očekuju zvanične informacije nadležnih organa.

Na lice mjesta odmah su stigle ekipe Hitne pomoći. Zasad nije poznat uzrok sudara, a istraga je u toku.

(Mondo.rs)

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Tagovi

sudar helikopter Grčka

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