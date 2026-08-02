Kako kamera narušava dostojanstvo sportistkinja: Španović i Bredšo pokrenule revoluciju

Sportistkinje nerijetko bivaju predmet seksualizacije, atletičarke su među prvima na udaru, ali nova pravila, donose i veću bezbjednost.

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Žene u sportu, osim što bilježe izvanredne rezultate, privlače veliku pažnju svojim nastupima i nerijetko spektaklom na terenu i borilištu, međutim, sve češće bivaju iskorišćene.

Naime, na ženskim takmičenjima, kamere su postavljene u uglovima koji mogu biti problematični, odnosno, često žene bivaju snimane iz uglova koji aludiraju na njihovu seksualnost, a ne ono zbog čega je na borilištu, da bi se takmičila.

Zbog toga je Evropska radiodifuzna unija (EBU) radila na razvoju smjernica u saradnji sa atletičarkama, koje su najčešće bile na udaru, pa su objavljene nove smjernice koje emiterima preporučuju da koriste primjerenije i dostojanstvenije uglove kamere prilikom prenosa ženskih atletskih takmičenja.

Cilj je jasan - izbjeći seksualizaciju sportistkinja kroz nepotrebne uglove snimanja.

Srpska olimpijska skakačica udalj Ivana Španović, bila je jedna od učesnica u izradi smjernica, a navela je da određeni uglovi kamera ne izazivaju samo neprijatnost tokom takmičenja, već mogu imati i "ozbiljne dugoročne posljedice po mentalno zdravlje sportistkinja".

EBU se savjetovao i sa britanskom olimpijskom osvajačicom bronzane medalje Holi Bredšo, a skakačica s motkom je navela da je dobijala uvredljive poruke na društvenim mrežama i da je na internetu nailazila na neprimjerene snimke sebe, nastale zbog otkrivajućih uglova kamere tokom direktnih prenosa njenih takmičenja.

"Način na koji se naš sport prikazuje u televizijskim prenosima može biti izuzetno moćan, ali ponekad i štetan za žene koje se takmiče, kao i za žene i djevojčice koje to gledaju. Lično sam bila izložena uvredama na društvenim mrežama i vidjela neprimjerene snimke sebe i svojih koleginica, nastale od usporenih snimaka naših nastupa. Mnoge atletičarke, uključujući i mene, bile su u situacijama tokom takmičenja kada su više razmišljale o kamerama nego o sopstvenom nastupu", navela je Bredšo i istakla:

"Previše puta kamere su bile previše približene i prikazivale veoma usporene snimke atletičarki u nedostojanstvenim položajima".

Televizijski prenosi sportistkinja predstavljaju "značajan razlog za zabrinutost"

Nakon razgovora sa sportistkinjama, EBU je došao do zaključka koje kamere mogu da se koriste i u kojim situacijama, jer, kod sportistkinja kao što su skok uvis i skok s motkom, neugodno je snimati niske uglove.

"Seksualizacija sportistkinja kroz selektivne uglove kamere i način montaže i dalje predstavlja ozbiljan problem u prenosima mnogih sportova", rekao je izvršni direktor EBU Sporta Glen Kilen i dodao:

"Dugi kadrovi usmjereni na tijela sportistkinja, kamere postavljene pod niskim uglom koje prikazuju otkrivajuće prizore, kao i prekomjerna upotreba usporenih snimaka koji nemaju nikakvu tehničku ili narativnu svrhu, samo su neki od problema koji se danas mogu uočiti u medijskom izvještavanju o ženskim atletskim takmičenjima".

Nove smjernice mogle bi da budu primijenjene već na Evropskom prvenstvu u atletici, koje počinje 10. avgusta u Birmingemu, međutim, Dijamantska liga nije u organizaciji EBU-a, pa stoga nije obavezna da primjenjuje ove smernice.

(EUpravo zato/BBC)