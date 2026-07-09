"Vrijeme je da šutnja prestane": Više od 200.000 djevojaka u BiH suočeno s menstrualnim siromaštvom

Menstrualno siromaštvo predstavlja ozbiljan, ali i dalje nedovoljno prepoznat javnozdravstveni i društveni problem u Bosni i Hercegovini.

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Procjenjuje se da u BiH živi više od 200.000 djevojaka uzrasta od 13 do 25 godina koje nemaju adekvatan pristup menstrualnim proizvodima i relevantnim informacijama o menstrualnom zdravlju.

Ovaj problem direktno utiče na njihovo zdravlje, dostojanstvo, obrazovanje i svakodnevno učešće u društvu. Upravo iz tog razloga pokrenut je projekat „Od klupe do zakona – za dostupno menstrualno zdravlje“, koji kroz kombinaciju javnog zagovaranja, edukacije i društvene mobilizacije ima za cilj da menstruacija prestane biti tabu i postane pitanje javne politike i sistemske brige.

"U proteklom periodu realizovane su prve aktivnosti projekta, uključujući informativne i edukativne inicijative usmjerene ka građanima i građankama, kroz koje je direktno bilo uključeno oko 300 osoba. Kroz razgovore na terenu otvorena su pitanja koja se u našem društvu često prešućuju, od pristupa osnovnim higijenskim potrepštinama do duboko ukorijenjene stigme koja prati menstruaciju. Menstrualno siromaštvo nije samo pitanje lične higijene, ono je pitanje dostojanstva, rodne ravnopravnosti i jednakih prilika. U situacijama kada djevojke moraju birati između osnovnih potreba ili produžavati korištenje higijenskih proizvoda duže nego što je sigurno, jasno je da se radi o ozbiljnom društvenom problemu koji zahtijeva sistemsko rješenje", saopšteno je iz udruženja "JaBiHEU".

Kako ističu stručnjaci uključeni u projekat, edukacija igra ključnu ulogu u razbijanju tabua i unapređenju javnog zdravlja.

Doktor Erna Džinić Ahmić iz Doma zdravlja Konjic, koja je vodila online radionice i okrugle stolove u okviru projekta, naglasila je da je učešće u ovom projektu za n ju bilo mnogo više od uloge edukatora.

"To je prilika da doprinesem podizanju svijesti o temi koja direktno utiče na zdravlje dostojanstvo mladih. Kroz rad s učesnicima jasno se vidi koliko su edukacija i otvoren razgovor ključni za društvo u kojem menstrualno zdravlje više nije tabu", poručila je Džinić Ahmić.

Kako ističe Lara Sutović, projektna menadžerica ispred udruženja "JaBiHEU", cilj nije samo podizanje svijesti, već i konkretna promjena.

„Menstrualno zdravlje mora postati dio javnih politika, budžeta i obrazovnog sistema. Ovo nije individualni problem, ovo je pitanje društvene odgovornosti.“

U narednom periodu planiran je niz aktivnosti širom Bosne i Hercegovine, uključujući ulične akcije, informativne kampanje u tržnim centrima, kao i pilot-projekat u srednjim školama. Paralelno s tim, projektni tim će raditi na pokretanju inicijativa prema relevantnim institucijama s ciljem uvrštavanja menstrualnog zdravlja u strateške dokumente i osiguravanja budžetskih sredstava za besplatne proizvode u školama.

"Ovaj projekat predstavlja važan korak ka društvu u kojem nijedna djevojka neće biti spriječena da živi dostojanstveno zbog prirodnog biološkog procesa. Vrijeme je da menstruacija prestane biti tabu i postane prioritet", poručili su iz udruženja.

(Mondo)