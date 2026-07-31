Afera "Pršut": Bivši gradonačelnik Splita na slobodi, USKOK traži pritvor samo za Kerumovog nećaka

Bivši gradonačelnik Splita i preduzetnik Željko braniće se sa slobode nakon hapšenja zbog sumnje na nelegalnu gradnju u Kaštelima, dok je USKOK predložio istražni zatvor samo za njegovog nećaka Igora Sapunara.

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Pored Keruma, na slobodi je i bivši službenik Andrija Polić

Polić je bivši viši stručni saradnik za prostorno uređenje i gradnju u Gradu Kaštela, a sumnjiči se za zloupotrebu položaja i ovlašćenja u vezi sa izgradnjom objekata u blizini konobe "Pršut".

Kerum je sinoć oko 21.30 časova ispitan pred tužiocem USKOK-a u Splitu, gdje je negirao krivicu za podstrekavanje na zloupotrebu položaja i ovlašćenja. Njegov advokat Željko Gulišija potvrdio je da je Kerum pušten iz pritvorske jedinice.

"Ovakvu odluku sam očekivao s obzirom na stanje u predmetu", izjavio je Gulišija za "Slobodnu Dalmaciju", odbivši da komentariše zahtjev za zadržavanje Sapunara u pritvoru.

Lažiranje dokumenata za ozakonjenje zgrada

Prema saopštenju USKOK-a, Polić se sumnjiči da je u periodu od oktobra 2017. do januara 2023. godine nezakonito pogodovao Kerumu i preduzeću u njegovom stvarnom vlasništvu, u kojem je Sapunar ovlašćeno lice.

Iako je znao da ne postoje zakonski uslovi za ozakonjenje nelegalno izgrađenih objekata nakon juna 2011. godine, Polić je sproveo upravni postupak zasnovan na neistinitim činjenicama. U avgustu 2022. godine sačinio je službenu zabilješku tvrdeći da su sporni objekti vidljivi na ortofoto karti iz 2011. godine, dok je u stvarnosti priložio kartografski snimak iz 2017. godine.

Nakon toga, u januaru 2023. godine donio je rješenje kojim je ozakonjeno ukupno pet zgrada i bazen sa pripadajućom mašinskom sobom, ukupne bruto površine od skoro 2.000 kvadratnih metara. Time je Kerumovom preduzeću omogućena gradnja novih objekata u poljoprivrednoj zoni izvan urbanog dijela Kaštela, gdje gradnja nije dozvoljena.

Riječ je o osnovnom obliku krivičnog djela zloupotrebe položaja i ovlašćenja, za koje je zaprijećena kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora. Kerum i Sapunar se terete za podstrekavanje na zloupotrebu, a USKOK je sudiji za istrage Županijskog suda u Splitu predložio određivanje pritvora samo za Sapunara.