logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Afera "Pršut": Bivši gradonačelnik Splita na slobodi, USKOK traži pritvor samo za Kerumovog nećaka

Afera "Pršut": Bivši gradonačelnik Splita na slobodi, USKOK traži pritvor samo za Kerumovog nećaka

Autor Dušan Volaš
0

Bivši gradonačelnik Splita i preduzetnik Željko braniće se sa slobode nakon hapšenja zbog sumnje na nelegalnu gradnju u Kaštelima, dok je USKOK predložio istražni zatvor samo za njegovog nećaka Igora Sapunara.

Željko Kerum pušten iz pritvora, braniće se sa slobode Izvor: YouTube/Screenshot

Pored Keruma, na slobodi je i bivši službenik Andrija Polić

Polić je bivši viši stručni saradnik za prostorno uređenje i gradnju u Gradu Kaštela, a sumnjiči se za zloupotrebu položaja i ovlašćenja u vezi sa izgradnjom objekata u blizini konobe "Pršut".

Kerum je sinoć oko 21.30 časova ispitan pred tužiocem USKOK-a u Splitu, gdje je negirao krivicu za podstrekavanje na zloupotrebu položaja i ovlašćenja. Njegov advokat Željko Gulišija potvrdio je da je Kerum pušten iz pritvorske jedinice.

"Ovakvu odluku sam očekivao s obzirom na stanje u predmetu", izjavio je Gulišija za "Slobodnu Dalmaciju", odbivši da komentariše zahtjev za zadržavanje Sapunara u pritvoru.

Lažiranje dokumenata za ozakonjenje zgrada

Prema saopštenju USKOK-a, Polić se sumnjiči da je u periodu od oktobra 2017. do januara 2023. godine nezakonito pogodovao Kerumu i preduzeću u njegovom stvarnom vlasništvu, u kojem je Sapunar ovlašćeno lice.

Iako je znao da ne postoje zakonski uslovi za ozakonjenje nelegalno izgrađenih objekata nakon juna 2011. godine, Polić je sproveo upravni postupak zasnovan na neistinitim činjenicama. U avgustu 2022. godine sačinio je službenu zabilješku tvrdeći da su sporni objekti vidljivi na ortofoto karti iz 2011. godine, dok je u stvarnosti priložio kartografski snimak iz 2017. godine.

Nakon toga, u januaru 2023. godine donio je rješenje kojim je ozakonjeno ukupno pet zgrada i bazen sa pripadajućom mašinskom sobom, ukupne bruto površine od skoro 2.000 kvadratnih metara. Time je Kerumovom preduzeću omogućena gradnja novih objekata u poljoprivrednoj zoni izvan urbanog dijela Kaštela, gdje gradnja nije dozvoljena.

Riječ je o osnovnom obliku krivičnog djela zloupotrebe položaja i ovlašćenja, za koje je zaprijećena kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora. Kerum i Sapunar se terete za podstrekavanje na zloupotrebu, a USKOK je sudiji za istrage Županijskog suda u Splitu predložio određivanje pritvora samo za Sapunara.

Možda će vas zanimati

Tagovi

željko kerum Hrvatska USKOK

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ