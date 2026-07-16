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Akcija USKOK-a: Uhapšen bivši šef javnih nabavki Ministarstva odbrane Hrvatske

Akcija USKOK-a: Uhapšen bivši šef javnih nabavki Ministarstva odbrane Hrvatske

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Bivši šef za javne nabavke u hrvatskom Ministarstvu odbrane Ivica Devčić uhapšen je zbog korupcije u akciji Kancelarije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminaliteta (USKOK) i vojne policije.

Brigadir Ivica Devčić pod istragom zbog sumnjivih nabavki opreme Izvor: Shutterstock

Osim Devčića, pod istragom je još jedna osoba, a povodom malverzacija u vezi sa nabavkom vojne opreme od kompanije "Dizajn vižn" za specijalce koja je sprovedena tokom 2018. i 2019. godine.

Među vojnom opremom istražiocima su sporne vojničke čizme.

Ova kompanija je i 2024. godine Ministarstvu odbrane isporučila čizme specijalne namjene, a vrijednost ugovora bila je oko 160.000 evra.

Akcija se sprovodi u saradnji sa policijskim upravama zagrebačkom, istarskom i zadarskom.

Prema nezvaničnim informacijama uhapšen je brigadir Ivica Devčić koji je do kraja 2021. godine obavljao dužnost načelnika Samostalnog sektora za postupke javne nabavke Ministarstva odbrane.

Nakon ispitivanja osumnjičenih biće donesena odluka o daljem postupanju, saopšteno je iz USKOK-a.

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Tagovi

Hrvatska hapšenje USKOK korupcija

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