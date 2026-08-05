Ubistvo kao iz filma u Beogradu: Žena zakazala sastanak sa žrtvom, ubili ga, opljačkali i pobjegli

Troje osumnjičenih za brutalno ubistvo muškarca na Karaburmi branilo se ćutanjem pred Višim javnim tužilaštvom u Beogradu. Tužilaštvo traži pritvor zbog teškog ubistva iz koristoljublja.

Izvor: MUP Srbije/društvene mreže

Troje osumnjičenih za svirepo ubistvo muškarca R.G. na beogradskoj Karaburmi danas je izvedeno pred Više javno tužilaštvo u Beogradu, gdje su se svi branili ćutanjem.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, M.S. (32) iz Subotice, M.Đ. (40) iz Novog Sada i M.K. (30) iz Kanjiže terete se da su po prethodno razrađenom planu i iz koristoljublja učestvovali u ubistvu muškarca, nakon čega su, prema sumnjama istražilaca, opljačkali njegov stan.

Nakon saslušanja, tužilaštvo je zatražilo da im bude određen pritvor zbog opasnosti od bjekstva, mogućeg uticaja na svjedoke, bojazni da bi mogli ponoviti krivično djelo, ali i zbog uznemirenja javnosti koje je izazvao ovaj slučaj.

Prema navodima iz istrage, osumnjičeni su uveče 2. avgusta došli do zgrade u kojoj je živio R.G. Jedna od osumnjičenih je, kako se sumnja, prethodno dogovorila susret sa žrtvom i ušla u njegov stan, čime je omogućila saučesnicima da sprovedu plan.

Istražioci sumnjaju da je muškarac potom ubijen, nakon čega je iz njegovog sefa nestalo oko 11.000 evra u dinarskim i evarskim apoenima. Treća osumnjičena je, prema sumnjama tužilaštva, za to vrijeme čekala u automobilu ispred zgrade i motrila na prilaz.

Nakon zločina, svo troje su se, kako se sumnja, zajedno odvezli sa mjesta događaja i podijelili ukradeni novac.

Podsjetimo, tijelo muškarca pronađeno je u njegovom stanu na Karaburmi, a slučaj je od samog početka izazvao veliku pažnju javnosti zbog sumnje da je riječ o unaprijed isplaniranom ubistvu radi pljačke. Istraga o ovom slučaju je u toku.