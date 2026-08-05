Nezakonito prisvojio skoro 200.000 KM: Podignuta optužnica protiv radnika Suda BiH

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv radnika Suda BiH Seada Bublina (32) koji se tereti da je nezakonito prisvojio 196.729 KM.

Izvor: Anadolija/Mustafa Öztürk

Bublin, koji se nalazi u pritvoru, tereti se da je od početka 2024. godine do 14. aprila ove godine, obavljajući poslove referenta specijaliste za izvršenje krivičnih sankcija i evidenciju privremeno oduzetih predmeta u Sudu BiH, nezakonito iz više krivičnih predmeta prisvajao novac u različitim valutama u ukupnom iznosu od 196.729 KM, za koji iznos je pričinio štetu Sudu BiH.

On se tereti i da je tokom 2024. godine u dva navrata falsifikovao isprave sa ciljem da prikrije prisvajanje ovog novca, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Optuženi se tereti da je počinio krivično djelo pronevjera u službi, te krivično djelo falsifikovanje isprave.

(Srna)