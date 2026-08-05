Počinje isplata: Više od 21.000 zaposlenih u institucijama BiH dobija zaostale razlike u platama

Isplata retroaktivne razlike u osnovici za plate za više od 21.000 zaposlenih u institucijama BiH počinje danas i biće realizovana uz julsku platu za ovu godinu, izjavio je šef Kabineta ministra finansija i trezora u Savjetu ministara Milenko Majstorović.

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On je novinarima u Sarajevu rekao da se retroaktivna isplata odnosi na razliku u osnovici između 630 i 690 KM za period od januara do kraja jula 2026. godine, te da obuhvata više od 21.000 zaposlenih.

"U pitanju je isplata koja se ne odnosi na imenovana lica, već na radnike, odnosno državne službenike i zaposlenike. Sredstva su u potpunosti obezbijeđena. Ministar (Srđan) Amidžić već je obavijestio javnost da je za tu namjenu izdvojeno nešto više od 125 miliona KM", rekao je Majstorović.

On je dodao da isplata počinje danas i da će biti izvršena sa julskom platom za 2026. godinu.

"Isplaćivaće se jednakom dinamikom kao što se isplaćuje i plata, što znači da će isplata za sve radnike biti završena u narednih nekoliko dana", naveo je Majstorović.

Prema njegovim riječima, zaposleni sa visokom stručnom spremom dobiće u prosjeku oko 1.200 KM, dok je za zaposlene sa srednjom stručnom spremom prosječan iznos oko 750 KM.

Milenko Majstorović

Izvor: Srna/Bernard Milošević

"Govorimo o prosjeku iz prostog razloga što svi naši zaposleni znaju da se plate razlikuju, različiti su platni razredi, a različit je i minuli rad, ali su ovo iznosi kojima mogu da se orijentišu", pojasnio je Majstorović.

Majstorović je rekao da je Ministarstvo finansija i trezora posljednjih dana radilo neprekidno kako bi isplata bila realizovana prije zakonskog roka.

"Umjesto da vršimo ovu isplatu krajem avgusta, odnosno 28. avgusta, kako nam je rok, mi ćemo je početi i završiti u prvim danima avgusta, odnosno u prvih desetak dana roka", naveo je Majstorović.

On je dodao da će, pored retroaktivne razlike u osnovici, biti isplaćen i uvećani regres u iznosu od 690 KM, koji će biti isplaćen zajedno sa ovim iznosom.

Majstorović je naglasio da je povećanje plata finansirano domaćinskim poslovanjem, racionalizacijom i iz vlastitih prihoda.

"Kada je riječ o zajedničkim institucijama BiH, nije bilo povećanja prihoda od indirektnih poreza. Naše učešće u tim prihodima potpuno je isto od 2023. godine, ili, drugim riječima, nijedna KM nije bila potrebna u odnosu na Republiku Srpsku, pa ni Federaciju BiH", poručio je Majstorović.

Podsjećamo, Savjet ministara BiH je u julu prošle godine donio odluku da osnovica za 2026. godinu bude povećana na 690,86 KM, međutim plata radnicima nije mogla biti isplaćena po toj osnovici zbog neusvajanja budžeta BiH.

(Srna/Mondo)