Dom naroda usvojio izmjene: Plate zaposlenih više neće zavisiti od kašnjenja budžeta

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas izvještaj o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čime je omogućeno da počne njegova primjena.

Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić

Usaglašavanje je bilo potrebno jer su Predstavnički i Dom naroda usvojili predloženi zakon u tekstu koji se razlikovao u jednom amandmanu.

Zakonom je predviđeno da se osnovica za obračun plate primjenjuje od 1. januara tekuće godine za tu godinu, te da nadležne institucije obezbijede retroaktivnu isplatu razlike u plati u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana usvajanja budžeta, ukoliko budžet za narednu fiskalnu godinu ne bude usvojen do 31. decembra tekuće godine.

Izabrani i imenovani zvaničnici izuzeti su od povećanja osnovice za obračun plata sa 600 na 690 KM.

Usvojeni zakonski akt stupiće na snagu nakon objavljivanja u "Službenom listu".

Bošnjački delegat Dženan Đonlagić rekao je da će ovaj zakon zaštiti zaposlene u institucijama BiH od nepravovremenih usvajanja budžeta BiH, dok je predsjedavajuća Kluba Hrvata Marina Pendeš izrazila nadu da će na narednim izborima u Predsjedništvu BiH sjediti legalno izabrani predstavnici i da više neće biti kašnjenja sa usvajanjem budžeta BiH.

(Srna)