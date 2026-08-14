Potpisana Povelja o jedinstvu Islamske zajednice u Sandžaku i Srbiji

Predstavnici dvije islamske zajednice i sandžački privrednici potpisali su u Novom Pazaru Povelju o jedinstvu Islamske zajednice u Sandžaku i Srbiji, s ciljem prevazilaženja podjela koje traju od 2007. godine.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Predstavnici Islamske zajednice u Srbiji, Islamske zajednice Srbije i sandžački privrednici – muslihuni (posrednici) danas su u Novom Pazaru potpisali Povelju o jedinstvu Islamske zajednice u Sandžaku i Srbiji, kojom su utvrđeni principi i koraci za prevazilaženje višegodišnjih podjela i uspostavljanje jedinstvene zajednice.

Kako prenosi Preporod, Povelja je potpisana na Fakultetu za islamske studije, a predviđa da u Srbiji postoji jedna tradicionalna Islamska zajednica, sa sjedištem u Novom Pazaru i institucionalnim i duhovnim vezama sa Sarajevom i reis-ul-ulemom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kao vrhovnim vjerskim poglavarom.

Prema Povelji, Islamska zajednica u Srbiji ima punu organizacionu autonomiju, a predvodi je predsjednik Mešihata, čiju validnost izbora potvrđuje reis-ul-ulema Islamske zajednice u BiH dodjelom murasele.

Dokument predviđa da imami, džemati i zaposleni u ustanovama koji su do sada djelovali izvan sistema Islamske zajednice u Srbiji pristupe jedinstvenoj zajednici, čime bi prestalo postojanje paralelnog sistema. Njima se garantuju dostojanstvo i raspoređivanje na odgovarajuće pozicije, dok bi imami i zaposleni koji ispunjavaju uslove za radni odnos ostali na svojim radnim mjestima.

Povelja uređuje i izbor budućeg rukovodstva, pa bi na prvim redovnim izborima za predsjednika Mešihata, odnosno muftiju sandžačkog, mogli da se kandiduju istaknuti alimi koji tokom prethodnih 19 godina nisu imali prekid u djelovanju u sistemu Islamske zajednice u Srbiji.

Predviđena je integracija vjerskih, obrazovnih i drugih ustanova koje su djelovale izvan tog sistema, kao i uknjižavanje vakufske imovine koja je trenutno upisana na različite vlasnike ili suvlasnike na Mešihat Islamske zajednice u Srbiji kao jedinstvenog titulara.

Potpisnici su se obavezali da nastave zajednički angažman do potpunog ukidanja paralelnog djelovanja na prostoru cijele Srbije, kao i da rade na sprečavanju vaninstitucionalnog djelovanja koje bi moglo da ugrozi stabilnost Islamske zajednice.

Povelja poziva političke aktere, posebno bošnjačke stranačke lidere u Sandžaku, da poštuju autonomiju Islamske zajednice, dok je od državnih organa Srbije zatraženo da dosljednom primjenom zakona doprinesu prevazilaženju paralelnog djelovanja.

Od međunarodnih aktera i islamskih zajednica u okruženju zatraženo je da podrže proces uspostavljanja punog jedinstva i ne daju institucionalni legitimitet paralelnim strukturama.

U dokumentu je iskazana zahvalnost grupi sandžačkih privrednika – muslihunima, koji su pokrenuli inicijativu i posredovali u procesu približavanja dvije islamske zajednice.

Na potpisivanje Povelje reagovao je i reis-ul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-efendija Kavazović, koji je čestitao ulemi, muslihunima i svim učesnicima procesa, ocijenivši da je riječ o istorijskom koraku ka prevazilaženju dugogodišnjih podjela i obnovi zajedništva muslimana u Sandžaku i Srbiji.

Kavazović je poručio da je jedinstvena, slobodna, autonomna i odgovorna Islamska zajednica "u najboljem interesu muslimana Sandžaka i svih muslimana u Srbiji", ali i na korist Srbiji i cijelom njenom društvu, jer uređene i stabilne vjerske zajednice doprinose miru, međusobnom povjerenju i saradnji.

"Mešihat jedinstvene Islamske zajednice u Srbiji će u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini i instituciji reis-ul-uleme uvijek imati iskren oslonac i podršku", naveo je Kavazović.

On je izrazio nadu da će potpisivanje Povelje biti početak trajnog pomirenja, sloge i napretka i pozvao na očuvanje muslimana od novih podjela i nesporazuma.

Podjela unutar Islamske zajednice u Srbiji traje od 2007. godine, a proces njenog prevazilaženja intenziviran je tokom ove godine predstavljanjem proglasa i platforme sa principima i preduslovima za uspostavljanje jedinstvene Islamske zajednice.

(Fonet)