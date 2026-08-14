Luiđi Manđone priznao krivicu slučaju ubistva direktora osiguranja

Luiđi Manđione priznao je krivicu po dvije federalne optužnice povezane sa ubistvom direktora kompanije Junajted heltker Brajana Tompsona. Suđenje za ubistvo u Njujorku tek slijedi.

Izvor: Steven HIRSCH / AFP / Profimedia

Luiđi Manđone danas je pred federalnim sudom na Menhetnu priznao krivicu po dvije optužnice za proganjanje u vezi sa ubistvom direktora zdravstvenog osiguranja Brajana Tompsona 2024. godine, objavio je Njujork tajms.

Manđione (28) nije optužen za ubistvo u federalnom postupku, već za međudržavno proganjanje sa smrtnim ishodom i proganjanje korišćenjem međudržavnih komunikacija sa smrtnim ishodom. Za obje tačke optužnice predviđena je maksimalna kazna doživotnog zatvora.

Izvor: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Sudija Margaret Garnet pitala je Manđionea da li je "bistre glave", na šta je odgovorio potvrdno. On je takođe potvrdio da je spreman da prizna krivicu.

Tompson, izvršni direktor kompanije Junajted heltker, ubijen je 4. decembra 2024. godine na ulici na Menhetnu, dok je dolazio na godišnji skup investitora kompanije. Manđione je uhapšen pet dana kasnije u restoranu brze hrane u Pensilvaniji, poslije potrage koja je privukla veliku pažnju javnosti.

Manđione se u državnom postupku u Njujorku i dalje suočava sa optužbom za ubistvo i trebalo bi da mu počne suđenje narednog mjeseca. U tom postupku izjasnio se da nije kriv.

Nije poznato kakav će uticaj priznanje krivice po federalnim optužbama imati na postupak pred državnim sudom. Odbrana bi mogla da se pozove na ustavnu zaštitu od dvostrukog suđenja za isto krivično djelo, dok je tužilaštvo Menhetna najavilo da bi se tome usprotivilo ukoliko bi federalni postupak spriječio ishod državnog postupka.

Porodica ubijenog Tompsona prisustvovala je današnjem ročištu, saopštio je tužilac.

Slučaj je izazvao veliku pažnju u Sjedinjenim Američkim Državama, pri čemu su pojedini građani Manđionea predstavljali kao neku vrstu narodnog heroja zbog njegovih stavova o zdravstvenom sistemu i zdravstvenim osiguravajućim kompanijama, dok su drugi oštro osudili ubistvo.

Tompson je bio na čelu Junajted heltkera od 2021. godine. Ubijen je sa tri hica u leđa, nakon čega je napadač pobjegao na biciklu.ž