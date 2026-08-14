Uhapšen poznati crnogorski advokat: Godinama zastupao vođu škaljarskog klana, sumnjiči se za pranje novca

Uhapšeni crnogorski advokat Damir Lekić, poznat po zastupanju vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića, sumnjiči se za pranje novca.

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Damir Lekić je jedan od najpoznatijih crnogorskih advokata, zastupao je i ubijenog vođu škaljarskog klana Jovana Vukotića.

Poznati crnogorski advokat Damir Lekić uhapšen je jutros po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, prenose mediji.

"Advokat Damir Lekić se sumnjiči za pranje novca. Lisice su mu stavili pripadnici Specijalnog policijskog odeljenja. Oni su pretresli njegov stan", prenosi portal Adria.tv.

Advokat Damir Lekić, prema pisanju crnogorskih medija, među klijentima pred crnogorskim sudovima ima veliki broj pripadnika škaljarskog klana.

On je postao poznat javnosti kao dugogodišnji zastupnik ubijenog vođe škaljaraca Jovana Vukotića.