Crveni se obala Jadrana: Katastrofa u Dalmaciji vidljiva iz svemira, objavljene jezive mape, oglasila se i NASA

Slike posebno ističu gotovo kontinuirani niz detekcija duž obale.

Izvor: Printscreen

Veliki požar koji je izbio u četvrtak uveče u području Lokve Rogoznice i proširio se prema Omišu ostavio je ogromne posljedice, a razmjere požara vidljive su i u podacima NASA satelita.

NASA-ine FIRMS slike, koje prikazuju detektovane požare i termalne anomalije u poslednja 24 sata, jasno pokazuju veliku koncentraciju crvenih oznaka duž priobalnog područja od Lokve Rogoznice do Omiša. Crvena polja na mapi označavaju područja gdje su sateliti zabilježili povišene temperature, tj. aktivne požare ili druge termalne anomalije. NASA upozorava da oznake ne predstavljaju preciznu granicu izgoreljog područja i da jedno označeno polje ne znači da je cela njegova površina zahvaćena požarom.

Slike posebno ističu gotovo kontinuirani niz detekcija duž obale u području koje je tokom noći bilo zahvaćeno velikim požarom. Još izraženija koncentracija termalnih anomalija vidljiva je u širem području između Omiša i Lokve Rogoznice.

Satelitska slika tako pruža potpuno novu perspektivu na požar koji se tokom noći veoma brzo proširio prema Omišu, nošen jakim vjetrovima. Zbog požara je pokrenuta evakuacija stanovništva, Jadranska magistrala je zatvorena, a oko hiljadu ljudi je potražilo privremeni smeštaj u Omišu.

NASA-in FIRMS sistem koristi satelitske podatke sa MODIS i VIIRS senzora za otkrivanje aktivnih požara i termičkih anomalija. Podaci u skoro realnom vremenu su obično dostupni u roku od nekoliko sati od satelitskog posmatranja, prenosi Večernji list.