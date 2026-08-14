Saobraćajka kod Zvornika: Vozač "golfa" sletio sa puta, imao 2,12 promila alkohola u krvi

Vozač automobila "golf" V.G. iz Šekovića i njegov saputnik S.R. iz Osmaka povrijeđeni su prilikom slijetanja vozila sa kolovoza u mjestu Vičevići u opštini Osmaci.
Povrijeđenima je ukazana ljekarska pomoć u Domu zdravlja Zvornik, saopšteno je danas iz zvorničke Policijske uprave.
Izvršenim alko-testiranjem kod vozača V.G. utvrđeno je 2,12 promila alkohola u krvi.
Uviđaj je izvršila policija i radi na dokumentovanju ove jučerašnje saobraćajne nezgode, dok će protiv vozača biti preduzete zakonom propisane mjere i radnje.
U saopštenju se navodi da je uhapšen i vozač Đ.T. iz Zvornika jer je imao 2,42 promila alkohola u krvi, te je i prekršajno sankcionisan.
Policija je uhapsila muškarca S.S. iz Bijeljine jer je kao učesnik u saobraćaju odbio da se podvrgne testiranju na prisustvo droge u krvi i on je prekršajno sankcionisan.