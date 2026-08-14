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Saobraćajka kod Zvornika: Vozač "golfa" sletio sa puta, imao 2,12 promila alkohola u krvi

Saobraćajka kod Zvornika: Vozač "golfa" sletio sa puta, imao 2,12 promila alkohola u krvi

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Vozač automobila "golf" V.G. iz Šekovića i njegov saputnik S.R. iz Osmaka povrijeđeni su prilikom slijetanja vozila sa kolovoza u mjestu Vičevići u opštini Osmaci.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Povrijeđenima je ukazana ljekarska pomoć u Domu zdravlja Zvornik, saopšteno je danas iz zvorničke Policijske uprave.

Izvršenim alko-testiranjem kod vozača V.G. utvrđeno je 2,12 promila alkohola u krvi.

Uviđaj je izvršila policija i radi na dokumentovanju ove jučerašnje saobraćajne nezgode, dok će protiv vozača biti preduzete zakonom propisane mjere i radnje.

U saopštenju se navodi da je uhapšen i vozač Đ.T. iz Zvornika jer je imao 2,42 promila alkohola u krvi, te je i prekršajno sankcionisan.

Policija je uhapsila muškarca S.S. iz Bijeljine jer je kao učesnik u saobraćaju odbio da se podvrgne testiranju na prisustvo droge u krvi i on je prekršajno sankcionisan.

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Zvornik saobraćajka

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