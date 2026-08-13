CIK BiH novčano kaznio SNSD, SDP i Stranku za BiH: Usvojena i pravila za biometrijsku verifikaciju birača

Centralna izborna komisija BiH izrekla je novčane kazne za SNSD, SDP i Stranku za BiH zbog preuranjene kampanje i usvojila pravilnik o biometrijskoj verifikaciji birača.

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Centralna izborna komisija (CIK) BiH donijela je danas odluku o izmjeni odluke kojom je u Centralni birački spisak za glasanje van Bosne i Hercegovine upisano ukupno 48.078 birača, što je za četiri birača više u odnosu na prethodnu odluku.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Pravilnik o sigurnom elektronskom prenosu i obradi podataka, te korištenju sistema biometrijske verifikacije identiteta birača u izbornom procesu.

Član CIK-a Irena Hadžiabdić pojasnila je da se ovim dokumentom precizno definiše način na koji

se štite podaci građana tokom procesa uzimanja otiska prsta na biračkim mjestima.

"Kod očitavanja otiska prsta se ne generiše fizički otisak prsta, nego privremeni biometrijski kriptovani šablon koji se ne može pretvoriti u otisak prsta", naglasila je Hadžiabdić.

Na istoj sjednici, CIK je izrekao novčane sankcije za nekoliko političkih subjekata i kandidata zbog kršenja Izbornog zakona BiH: