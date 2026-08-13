logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Detalji nesreće na Manjači: Motociklista poginuo u sudaru sa vozilom hitne pomoći

Detalji nesreće na Manjači: Motociklista poginuo u sudaru sa vozilom hitne pomoći

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Motociklista M.L. (56) poginuo je jutros na Manjači u saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovalo i vozilo Službe hitne medicinske pomoći Drvar.

10.jpg Izvor: Mondo - Slaven Petković

Motociklista čiji su inicijali M.L. (56) poginuo je jutros na Manjači, u mjestu Kola, u saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovalo i vozilo Službe hitne medicinske pomoći Drvar kojim je upravljao vozač čiji su inicijali V.R. (41), saopšteno je iz banjalučkog Okružnog javnog tužilaštva.

Saobraćajna nesreća dogodila se jutros u 7.30 časova, a uviđaj je obavio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, zajedno sa policijskim službenicima.

Tužilac je naredio obdukciju, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske, vanredni tehnički pregled vozila, te preduzimanje svih potrebnih istražnih radnji s ciljem utvrđivanja okolnosti ove saobraćajne nesreće.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Manjača saobraćajna nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ