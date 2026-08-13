Detalji nesreće na Manjači: Motociklista poginuo u sudaru sa vozilom hitne pomoći

Motociklista M.L. (56) poginuo je jutros na Manjači u saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovalo i vozilo Službe hitne medicinske pomoći Drvar.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Motociklista čiji su inicijali M.L. (56) poginuo je jutros na Manjači, u mjestu Kola, u saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovalo i vozilo Službe hitne medicinske pomoći Drvar kojim je upravljao vozač čiji su inicijali V.R. (41), saopšteno je iz banjalučkog Okružnog javnog tužilaštva.

Saobraćajna nesreća dogodila se jutros u 7.30 časova, a uviđaj je obavio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, zajedno sa policijskim službenicima.

Tužilac je naredio obdukciju, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske, vanredni tehnički pregled vozila, te preduzimanje svih potrebnih istražnih radnji s ciljem utvrđivanja okolnosti ove saobraćajne nesreće.