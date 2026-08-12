Uhapšen policajac koji je motociklom pokosio pješake u Hadžićima: Jedna žena poginula, tri osobe povrijeđene

Uhapšen je policajac V.Ć. (49) koji je motociklom udario u grupu pješaka u Hadžićima, pri čemu je jedna žena smrtno stardala, dok su tiri osobe povrijeđene, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Izvor: Avaz.ba

U saopštenju se navodi da je protekle noći uhapšen policijski službenik Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, koji u trenutku nesreće nije bio na dužnosti.

U nesreći, koja se dogodila sinoć, stradala je žena A.D. (52), dok su teže povrijeđeni 50-godišnji N.D. i 52-godišnja S.M, dok je 32-godišnji S.M. zadobio lakše tjelesne povrede, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

"Nakon okončanja uviđaja, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teška krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, u 1.40 časova slobode je lišen vozač V.Ć", navodi policija.

Prema pisanju sarajevskih medija, uhapšen je Viktor Ćatić, policijski službenik Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i predsjednik Sindikata policijskih službenika, državnih službenika i namještenika KS.