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Pravosnažna presuda: Adem Šuman osuđen na 39 godina i devet mjeseci zatvora za ubistvo Farisa Pendeka

Pravosnažna presuda: Adem Šuman osuđen na 39 godina i devet mjeseci zatvora za ubistvo Farisa Pendeka

Autor Dušan Volaš
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Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je pravosnažnu presudu u predmetu protiv Adema Šumana i drugih, kojom je Šuman osuđen na jedinstvenu kaznu od 39 godina i devet mjeseci zatvora zbog ubistva Farisa Pendeka i lake tjelesne povrede.

Adem Šuman osuđen na 39 godina i devet mjeseci zatvora za ubistvo Farisa Pendeka Izvor: Avaz/ustupljena fotografija

Do presude je došlo nakon što je sud djelimično uvažio žalbu odbrane i preinačio prvostepenu presudu Kantonalnog suda u Sarajevu. Šumanu je kazna za ubistvo smanjena sa 39 godina na 38 godina i devet mjeseci, odnosno za tri mjeseca, dok jedinstvena kazna sa uračunatom lakom tjelesnom povredom iznosi 39 godina i devet mjeseci. U izrečenu kaznu biće mu uračunato vrijeme koje je već proveo u pritvoru.

Vrhovni sud FBiH je djelimično uvažio i žalbu branioca Elmedina Gradišića, te je on pravosnažno osuđen na deset mjeseci zatvora zbog pomoći učinitelju nakon počinjenog krivičnog djela, uz takođe uračunato vrijeme provedeno u pritvoru.

Sa druge strane, odbijena je žalba kantonalne tužiteljice, čime je potvrđen onaj dio presude kojim je Mersim Saljević oslobođen optužbe za pomaganje učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela. Tokom sudskog postupka, Tužilaštvo Kantona Sarajevo tražilo je da Šumanu bude izrečena maksimalna zatvorska kazna od 45 godina.

Zločin se dogodio u noći sa 28. na 29. januar 2024. godine u sarajevskom naselju Otoka. Prema navodima, Šuman je 28. januara oko 23:30 sati na prometnoj raskrsnici na Otoci, upravljajući vozilom "pežo" bez vozačke dozvole i bez ikakvog povoda i razloga, presjekao put automobilu "sitroen" u kojem su se nalazila četvorica prijatelja, nakon čega je uslijedilo ubistvo Farisa Pendeka.

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ubistvo Sarajevo

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