Danas sunčano i veoma vruće: Temperature do 40 stepeni

U BiH danas sunčano i veoma vruće vrijeme. Temperature će dostizati 40 stepeni, dok se u večernjim časovima na sjeveru očekuje prolazna oblačnost.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U BiH danas će biti sunčano i vruće vrijeme.

Uveče i naredne noći na sjeveru se očekuje prolazno umjerena oblačnost, saopšteni je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uveče na sjeveru i pojačan.

U Hercegovini tokom noći i jutra sjeverni, a tokom dana južni vjetar.

Maksimalna temperatura vazduha od 35 do 40 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima od 29. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je u Republici Srpskoj i FBiH jutros pretežno sunčano.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Foča i Sokolac 14, Gacko, Ribnik, Srebrenica, Han Pijesak i Šipovo 15, Bjelašnica, Rudo i Drinić 16, Čemerno 17, Livno, Sarajevo, Mrkonjić Grad i Kalinovik 18, Ivan sedlo, Sanski Most i Višegrad 19, Bihać, Tuzla, Novi Grad, Kneževo, Prijedor, Banjaluka, Doboj i Zvornik 20, Srbac 21, Bijeljina i Bileća 22, Trebinje 24, Mostar 27 stepeni Celzijusovih.