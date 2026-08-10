Rekordna prodaja novih stanova u Srpskoj: Kvadrat u Banjaluci i Trebinju preko 4.000 KM

U Srpskoj je u drugom tromjesečju 2026. prodato rekordnih 670 novih stanova. Kvadrat u Banjaluci, Trebinju i na Jahorini premašio je 4.000 KM.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Na tržištu nekretnina u Republici Srpskoj u drugom tromjesečju 2026. godine zabilježen je rekordan broj završenih i prodatih novih stanova od kada Republički zavod za statistiku prikuplja ove podatke.

Od aprila do kraja juna završeno je i prodato ukupno 670 novih stanova, ukupne vrijednosti 114,6 miliona KM. Riječ je o najvećem broju kupoprodaja novih stambenih jedinica tokom drugog tromjesečja u periodu od 2016. godine.

Prosječna cijena završenih i prodatih novih stanova iznosila je 3.193 KM po kvadratnom metru, što je za 26 KM, odnosno 0,8 odsto, više nego u istom periodu prošle godine.

U odnosu na prosječnu cijenu zabilježenu tokom cijele 2025. godine, kvadrat novog stana skuplji je za 169 KM, odnosno 5,6 odsto.

Kvadrat u Banjaluci, Trebinju i na Jahorini preko 4.000 KM

Najviše cijene novih stanova zabilježene su u Banjaluci, Trebinju i na Jahorini, odnosno na području opštine Trnovo.

U Banjaluci je prosječna cijena kvadratnog metra dostigla 4.154 KM, dok je u Trebinju iznosila 4.476 KM. Najskuplji kvadrat među posmatranim područjima zabilježen je na Jahorini, u opštini Trnovo, gdje je prosječna cijena iznosila čak 4.491 KM.

Podaci pokazuju i da se tržište novih stanova tokom drugog tromjesečja značajno razlikovalo od grada do grada.

Od ukupno 670 prodatih novih stanova, prosječne površine 54 kvadratna metra, najveći dio prometa ostvarili su građevinski investitori u Banjaluci.

U ovom gradu prodan je 161 novi stan, a ostvareni promet iznosio je gotovo 38 miliona KM, odnosno 33 odsto ukupne vrijednosti prodaje u Republici Srpskoj.

Prosječna cijena kvadratnog metra u Banjaluci iznosila je 4.154 KM.

Na drugom mjestu po ostvarenom prometu bilo je Trebinje, gdje je za 67 prodatih stanova ostvareno 22,3 miliona KM, uz prosječnu cijenu od 4.476 KM po kvadratu.

Slijede:

Doboj – 103 prodata stana, promet od 12,6 miliona KM i prosječna cijena od 2.729 KM/m²;

Istočno Novo Sarajevo – 88 prodatih stanova, promet od 11,5 miliona KM i prosječna cijena od 2.738 KM/m²;

Istočna Ilidža – 86 prodatih stanova, promet od 10,9 miliona KM i prosječna cijena od 2.445 KM/m².

Više prodaja nego lani

Broj završenih i prodatih novih stanova u drugom tromjesečju ove godine veći je za 4,7 odsto u odnosu na isti period 2025. godine.

Iz Republičkog zavoda za statistiku navode da je uglavnom riječ o zgradama čija su odobrenja za izgradnju dobijena prije dvije, tri, pa čak i četiri godine.

Ukupna vrijednost prodaje 670 novih stanova iznosila je 114.615.052 KM, što potvrđuje nastavak snažne aktivnosti na tržištu novogradnje u Republici Srpskoj.

Istovremeno, razlika u cijenama među pojedinim gradovima pokazuje da su Banjaluka, Trebinje i Jahorina i dalje među najskupljim lokacijama za kupovinu novih stanova.