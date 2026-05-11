Tržište nekretnina u ekspanziji: Za tri mjeseca prodato gotovo 1.000 novih stanova

U Republici Srpskoj je u prvom tromjesečju ove godine prodato 957 novih stanova ili za 80,9 odsto više nego u istom periodu lani, što je najveći broj od 2016. godine - od kada Republički zavod za statistiku prikuplja podatke.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz Zavoda navode da je jedan od razloga za ovakav skok broja zabilježenih kupoprodaja i pomjeranje roka završetka izgradnje sa kraja 2025. na početak ove godine.

Prosječna cijena novih stanova u prvom tromjesečju iznosila je 2.882 KM po metru kvadratnom i u odnosu na isti period prošle godine niža je za 6,4 odsto, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku.

U saopštenju se dodaje da je prosječna cijena novih stanova u Republici Srpskoj u prvom tromjesečju formirana na osnovu podataka za 18 gradova/opština u kojima je zabilježena prodaja, a prvi put i u Kostajnici.

Iz Zavoda navode da je cijena kvadrata novog stana u Banjaluci i Trebinju premašila 3.000 KM.

Ukupna vrijednost prodatih novih stanova iznosila je 146,4 miliona KM, od čega su građevinski investitori najviše naplatili u Banjaluci - više od 40 miliona KM, odnosno 27,3 odsto ukupnog iznosa u Republici Srpskoj.

Prosječna veličina prodatih novih stanova je 53 metra kvadratna.

Najviše stanova prodato je u Banjaluci - 189 po prosječnoj cijeni od 3.881 KM po metru kvadratnom, zatim u Prnjavoru 118 stanova po prosječnoj cijeni od 2.174 KM po metru kvadratnom, u Trebinju 94 stana po prosječnoj cijeni od 4.577 KM po metru kvadratnom.

U Prijedoru je prodato 89 stanova po prosječnoj cijeni od 2.711 KM po metru kvadratnom, a u Istočnoj Ilidži 87 stanova po prosječnoj cijeni od 2.436 KM po metru kvadratnom.

U Modriči su u prvom tromjesečju ove godine prodata 74 stana po prosječnoj cijeni od 1.711 KM po metru kvadratnom, u Doboju 62 stana po prosječnoj cijeni od 2.770 KM po metru kavadratnom, u Foči 55 stanova po prosječnoj cijeni od 2.372 KM po metru kvadratnom, u Kotor Varošu 35 stanova po prosječnoj cijeni od 2.317 KM po metru kvadratnom i u Istočnom Novom Sarajevu 33 stana po prosječnoj cijeni od 2.875 KM po metru kvadratnom.

