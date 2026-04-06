logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

© 2022 MONDO, Inc.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stanovi u Banjaluci i dalje skupi, investitori ne spuštaju cijene

Autor N.D. Izvor RTRS
0

Trenutno stanje na tržištu nekretnina u Banjaluci ne ukazuje na pad cijena stanova, izjavio je u Jutarnjem programu agent za nekretnine i predsjednik Udruženja posrednika u prometu nekretnina u Republici Srpskoj, Dragan Milanović.

Cijene stanova u Banjaluci Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Na osnovu praćenja tržišta, trend je stabilan. Novogradnja u Banjaluci više ne može biti ispod 3.000 KM po kvadratu, dok u strogom centru grada cijene dostižu i 6.500 do 7.000 KM po kvadratu", rekao je Milanović za RTRS.

On je istakao da u narednom periodu ne treba očekivati ni pad, ali ni značajan rast cijena.

"Gornje granice nema. Sve dok postoji potražnja, investitor nema razloga da spušta cijene. Ponuda se prilagođava potražnji",  pojasnio je Milanović.

Govoreći o starim zgradama, naveo je da su cijene i dalje visoke za nekretnine na atraktivnim lokacijama, što im daje komparativnu prednost.

Milanović je pojasnio i strukturu kupaca novih stanova. Oko polovine stanova se kupuje za sopstveno stanovanje, često kao prva nekretnina, dok druga polovina kupaca dolazi iz drugih gradova ili iz inostranstva, najčešće kao investicija – za iznajmljivanje ili kao stan na dan.

"Nekretnina u Banjaluci je sigurna investicija. Uvijek se može iznajmiti ili prodati po višoj cijeni, što daje prinos", dodao je Milanović.

Podsjetio je da je jedini veći pad cijena zabilježen 2008. godine, zbog globalne ekonomske krize, dok je od tada cijena stanova uglavnom rasla ili stagnirala. Poskupljenje od 30 odsto 2022. godine bilo je posljedica rasta cijena građevinskog materijala.

Direktor Sektora granskih udruženja Privredne komore Republike Srpske, Mile Petrović, naglasio je da se cijene stanova ne formiraju „na pamet“, već da tržište i lokacija daju konačnu riječ.

"Imamo problem sa radnom snagom, koju ne možemo nadomjestiti iz domaćih kapaciteta, pa se uvozi radna snaga iz inostranstva. Pored toga, promjene cijena materijala i izvođačkih radova utiču na trenutne cijene nekretnina", zaključio je Petrović.

Tagovi

Banjaluka stanovi cijena investitori

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ