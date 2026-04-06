Stanovi u Banjaluci i dalje skupi, investitori ne spuštaju cijene

Trenutno stanje na tržištu nekretnina u Banjaluci ne ukazuje na pad cijena stanova, izjavio je u Jutarnjem programu agent za nekretnine i predsjednik Udruženja posrednika u prometu nekretnina u Republici Srpskoj, Dragan Milanović.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Na osnovu praćenja tržišta, trend je stabilan. Novogradnja u Banjaluci više ne može biti ispod 3.000 KM po kvadratu, dok u strogom centru grada cijene dostižu i 6.500 do 7.000 KM po kvadratu", rekao je Milanović za RTRS.

On je istakao da u narednom periodu ne treba očekivati ni pad, ali ni značajan rast cijena.

"Gornje granice nema. Sve dok postoji potražnja, investitor nema razloga da spušta cijene. Ponuda se prilagođava potražnji", pojasnio je Milanović.

Govoreći o starim zgradama, naveo je da su cijene i dalje visoke za nekretnine na atraktivnim lokacijama, što im daje komparativnu prednost.

Milanović je pojasnio i strukturu kupaca novih stanova. Oko polovine stanova se kupuje za sopstveno stanovanje, često kao prva nekretnina, dok druga polovina kupaca dolazi iz drugih gradova ili iz inostranstva, najčešće kao investicija – za iznajmljivanje ili kao stan na dan.

"Nekretnina u Banjaluci je sigurna investicija. Uvijek se može iznajmiti ili prodati po višoj cijeni, što daje prinos", dodao je Milanović.

Podsjetio je da je jedini veći pad cijena zabilježen 2008. godine, zbog globalne ekonomske krize, dok je od tada cijena stanova uglavnom rasla ili stagnirala. Poskupljenje od 30 odsto 2022. godine bilo je posljedica rasta cijena građevinskog materijala.

Direktor Sektora granskih udruženja Privredne komore Republike Srpske, Mile Petrović, naglasio je da se cijene stanova ne formiraju „na pamet“, već da tržište i lokacija daju konačnu riječ.

"Imamo problem sa radnom snagom, koju ne možemo nadomjestiti iz domaćih kapaciteta, pa se uvozi radna snaga iz inostranstva. Pored toga, promjene cijena materijala i izvođačkih radova utiču na trenutne cijene nekretnina", zaključio je Petrović.