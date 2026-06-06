Vukanović tvrdi da nije postignut dogovor SDS-a i PSS-a o zajedničkom kandidatu

Nebojša Vukanović tvrdi da nakon višesatnih razgovora delegacija SDS-a i PSS-a nije postignut dogovor o zajedničkom kandidatu za predsjednika Republike Srpske te da Branko Blanuša ostaje pri kandidaturi.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Predsjednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović tvrdi da ni nakon višesatnih razgovora između delegacija SDS-a i Pokreta za Srpsku i slobodu (PSS) nije postignut dogovor o zajedničkom kandidatu opozicije za predsjednika Republike Srpske.

Prema Vukanovićevim navodima, razgovori su trajali oko četiri časa i završeni su iza ponoći, bez konkretnog pomaka. On tvrdi da je predsjednik SDS-a Branko Blanuša ostao pri ranijem stavu da poštuje odluke stranačkih organa i da ne namjerava odustati od kandidature za predsjednika Republike Srpske.

"Preambiciozni Stanivuković dao je više prijedloga i šizogenih suludih kombinacija „fuzije“ dvije stranke, koje samo njemu mogu pastu na pamet, spreman je utopiti čitav PSS u SDS, makar i fiktivno, samo da bi bio kandidat, ali po svemu sudeći nijedan njegov prijedlog nije prihvatljiv za SDS, jer su svjesni da bi eventualno povlačenje Blanuše dovelo do potpunog urušavanja stranke, na što sam od početka upozoravao", kaže Vukanović.

Navodi da će konačnu odluku o kandidaturi donijeti Glavni odbor SDS-a na sjednici zakazanoj za nedjelju, te smatra da bi time trebalo da budu otklonjene sve dileme u vezi sa nastupom te stranke na izborima.

Govoreći o predsjedniku PSS-a Drašku Stanivukoviću, Vukanović tvrdi da je tokom pregovora iznio više prijedloga o mogućem povezivanju dvije stranke, ali da oni nisu naišli na podršku u SDS-u.

Prema njegovom mišljenju, eventualno povlačenje Blanuše iz izborne trke moglo bi dovesti do dodatnog slabljenja SDS-a, zbog čega rukovodstvo te stranke, kako tvrdi, nije spremno na takav potez.

Vukanović je ocijenio da su višemjesečni razgovori između SDS-a i Stanivukovića iscrpili opoziciju i nanijeli štetu pripremama za predstojeće izbore. Takođe je izrazio očekivanje da će Stanivuković na kraju podržati Blanušinu kandidaturu.

On smatra da bi eventualna odluka o kandidaturi više opozicionih kandidata za predsjednika Republike Srpske mogla dovesti do podjele opozicionog biračkog tijela i imati negativne posljedice po opozicione stranke na predstojećim izborima.